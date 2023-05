Oscilando na temporada, Atlético-MG e Corinthians se enfrentam na Copa do Brasil

Na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG enfrenta o Corinthians no Mineirão. A bola rola às 21h30 desta quarta-feira (17) para os primeiros 90 minutos da disputa por uma vaga nas quartas de final da competição.

Os dois times entraram na terceira fase da competição, por estarem na Libertadores. O Atlético-MG passou pelo Brasil de Pelotas, vencendo a ida em casa por 2 a 1 e empatando a volta fora de casa em 1 a 1. O Corinthians deu mais emoção para o confronto, perdendo por 2 a 0 para o Remo fora de casa, vencendo em casa por 2 a 0 e passando nos pênaltis, vencendo por 5 a 4.

Em recuperação!

O Galo chega para esse jogo de uma temporada oscilante, onde variou entre boas atuações e más atuações. Na última partida, em casa, no sábado (13), a vitória foi por 2 a 0 sobre o Internacional, com gols de Eduardo Vargas e Paulinho.

Após a vitória sobre o Inter, time que já treinou, Coudet admitiu ser um jogo especial para ele: “Sentimentalmente sim. Tenho muitos amigos no Inter, fiz muitos amigos, funcionários, quem trabalha no clube. Sempre me trataram bem. Foi o clube que abriu as portas aqui no Brasil. Eu sou muito agradecido com todo esse pessoal, com o torcedor do Inter, como me trataram. Tenho uma dívida com esse clube, com o torcedor e, algum dia, quem sabe, o futebol vai deixar pagar essa dívida. Agora, penso aqui e, por sorte, fizemos um grande jogo."

Para essa partida o Atlético não terá para essa partida Otávio, Allan, Pedrinho, Igor Rabello, Arana e Alan Kardec, todos lesionados.

Sem esses jogadores o provável time que Coudet mandará a campo é: Everton, Mariano, Jemerson, Mauricio Lemos e Rubens; Battaglia, Hyoran e Zaracho; Pavón, Paulinho e Hulk.

Em crise!

O Corinthians do outro lado está em uma crise sem fim na temporada. Já dentro do Z-4 no Brasileirão, o Alvinegro chega de um clássico para esse jogo. No domingo (14) o empate foi novamente em casa, em 1 a 1 mais uma vez, com o São Paulo, com Michel Araújo abrindo o placar e Róger Guedes empatando.

Do outro lado Luxemburgo falou após o empate com o São Paulo, exaltando o resultado em meio à fase ruim: “Dentro das circunstâncias, vindo de 3 a 0, chega aqui em um ambiente tenso… Consegue controlar o ambiente, o emocional, chega e empata um clássico em que não éramos os favoritos. É um clássico, não jogamos um grande jogo, mas o São Paulo também não. Foi ameno, suave. O empate tem que ser comemorado, mas só por causa do momento. Em casa, temos que ganhar. Sabemos que podemos mais. Consegui equilibrar o time depois do resultado, no final a torcida vaia, mas é normal."

"O time ainda não está como eu quero, com marcação alta, agressiva. Marcamos atrás para não ficarmos vulneráveis. Isso é um processo, não é uma ciência exata, requer trabalho. Foi importante trazer o time que vem de uma derrota de 3 a 0 e fazer ele competir no clássico. A torcida vai ajudar como ajudou. Vaiou no final, mas não durante o jogo. A gente sabe que aqui tem que fazer 85, 90% dos pontos aqui. Temos que mudar, falei para os jogadores. O futebol é muito complicado. Tenho 10 dias aqui, querem que eu mude muitas coisas como se fosse ciência exata. precisamos de um equilíbrio como equipe. Nosso maior problema vem sendo o emocional”.

O Corinthians terá como desfalque apenas Renato Augusto, que segue em recuperação após uma cirurgia no joelho, ficando de fora deste e ainda de próximos jogos.

Sem Renato, o provável time que Luxemburgo mandará para campo é: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera e Maycon; Róger Guedes, Yuri Alberto e Wesley.

Arbitragem e transmissão

Bráulio da Silva Machado será o árbitro da partida, tendo Kleber Lúcio Gil e Henrique Neo Ribeiro como auxiliares. O VAR terá comando de Rafael Traci.

A partida terá, além do tempo real aqui na VAVEL Brasil com todos os lance e emoções, transmissão no canal de TV aberta Globo (menos para PR, RJ, ES, PA, MA, RN E PB), pelo canal de TV fechada Sportv, pelo canal de pay-per view Premiere e pelo app de streaming Prime Video.