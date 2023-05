Após vitória do Grêmio, Renato alerta: "Ganhamos do nosso grande rival, mas tem muito campeonato pela frente"

Sob o comando de Renato Portaluppi, o Grêmio venceu mais um Gre-Nal e aumentou um tabu que já dura quase duas décadas. Há 16 anos, o Imortal não é derrotado em casa pelo arquirrival – já são 15 jogos de invencibilidade. Neste sábado (21), um sólido 3 a 1 ajudou o Tricolor a retomar a confiança, após quatro jogos sem vencer.

Depois da partida, o treinador concedeu entrevista coletiva e, entrando na sala de imprensa sob aplausos, discorreu sobre as impressões que teve a respeito do confronto, e disse que a vitória veio em decorrência da mudança de atitude da equipe.

"Hoje, sempre que a gente perdia a bola, a gente fazia do jeito que nós treinamos e eu peço para eles: a pressão no campo do adversário. Inclusive, nós fizemos um ou dois gols assim. Procuramos não dar muito espaço à equipe do Internacional. Talvez a gente deu um pouquinho de espaço no início do jogo devido ao nosso esquema, que foi diferente hoje."

Além disso, o técnico aproveitou o assunto sobre a mudança de esquema para falar a respeito do calendário do futebol brasileiro, no qual os clubes precisam trabalhar com os jogadores em seu limite físico.

"Infelizmente, quando a gente muda o esquema, a gente não tem tempo para treinar. A cada três dias a gente tem que entrar em campo, então tem que ser mais na conversa. Aquela meia hora, quarenta minutos no dia antes do jogo fazer um treinamento, que é muito pouco tempo. Mas era o tempo que nós tínhamos para mudar um pouquinho o esquema, acredito que nós fomos bem. Aproveitamos bastante as oportunidades."

Renato fala sobre expulsão de Kannemann e alerta sobre o campeonato

O Grêmio jogou boa parte da etapa final com 10 jogadores, após expulsão de Kannemann. Perguntado sobre os cartões levados pelo defensor, Renato afirmou: "O Kannemann, ele é aquele leão com fome, preso na jaula - quando solta... Já falei para ele: 'Calma, Kannemann'. Eu quase que tirei ele no intervalo do jogo. Mas já que nós tínhamos três zagueiros, eu falei: 'Calma, não vai fazer uma falta, porque daqui a pouco ele vai te expulsar'. Infelizmente aconteceu, mas é a vontade dele. Ele se entrega o tempo todo, por isso que a gente gosta bastante do Kannemann. Às vezes ele exagera, mas, se tratando de Gre-Nal, está desculpado."

Visando o futuro do clube na competição, o comandante gremista refletiu sobre o que precisa ser feito para que o Imortal continue e evoluir e subir na tabela.

"O objetivo é sempre esse: sempre buscar os resultados positivos, sempre buscar vitórias, para a gente estar sempre naquele 'pelotão da frente'. Mas é Campeonato Brasileiro, gente, é briga de cachorro grande. Os jogos são difíceis para o Grêmio, são difíceis para os adversários também, não tem jogo fácil. [...] São altos e baixos. O que eu falo para o meu grupo é que a gente tem que ter sempre, no mínimo, 50% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Porque, com 50%, é 'batata': você está sempre no 'pelotão da frente'. E a gente tem que estar sempre ali. Porque qualquer derrota você perde duas, três posições, e qualquer vitória também, você pode ganhar três, quatro posições. Esse é o objetivo".

O Grêmio se prepara para encarar o Athletico no sábado (27), na Arena da Baixada. O Imortal terá uma difícil missão, já que o Furacão não é derrotado em seu estádio desde outubro do ano passado.