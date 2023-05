Com gol de Bia Zaneratto, Palmeiras vence Flamengo e dorme na liderança do Brasileirão Feminino

Em um confronto direto pela ponta da tabela na noite desta sexta-feira (26) no Estádio Luso-Brasileiro, o Palmeiras venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Bia Zaneratto no segundo tempo, e vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino.

SUBINDO NA TABELA 🐷👊



Com gol de @biazaneratto, vencemos o Flamengo fora de casa e ultrapassamos o Rubro-Negro no G-4 do @BRFeminino!#AvantiPalestrinas #FLAxPAL pic.twitter.com/XiCd4BOeFt — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 27, 2023

Vitória palestrina

O primeiro tempo foi bastante morno e com poucas chances para ambos os lados. O Flamengo foi quem teve a melhor oportunidade nesses 45 minutos iniciais, quando Darlene ficou cara a cara com Tapia, driblou a goleira, mas não conseguiu acertar o alvo. Do lado do Palmeiras, a única chegada foi em chute Bia Zaneratto, que passou por cima do gol de Bárbara.



Foto: Divulgação / CBF

Na volta intervalo, as Palestrinas assumiram o controle das ações no jogo e construíram as melhores oportunidades. Logo no primeiro ministro, Lorena Benítez arriscou de longe e parou em boa defesa de Bárbara. No minuto seguinte, Bia Zaneratto marcou após cobrança de falta, mas foi marcado a posição irregular da camisa 10.

O gol do Verdão foi madurando, e aos 16, Bia Zaneratto recebeu na entrada da área e chutou da canhota, acertando o cantinho do gol de Bárbara e abrindo o placar para o Palmeiras: 1 a 0. As Meninas da Gávea tentaram reagir, mas não conseguiram levar ameaça ao gol defendido por Tapia. Por outro lado, as Palestrinas tiveram a chance de ampliar o placar aos 35, mas o chute de Laís Estevampassou rente a trave e saiu.

Foto: Divulgação / CBF

Como os times ficam?

Este resultado fez com que o Palmeiras conquistasse sua quarta vitória seguida, com isso, chegando aos 29 pontos - o time torce contra Corinthians (28) e Ferroviária (27) para terminar a rodada na liderança. O Flamengo, por sua vez, amarga sua segunda derrota consegue e estaciona nos 28 pontos, agora na quarta colocação. Os dois times já estão classificados para a fase mata-mata da competição.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão Feminino na outra segunda-feira, dia 5 de junho. O Flamengo enfrenta o Corinthians, fora de casa, às 20h. Já o Palmeiras encara o Grêmio, em Jundiaí, às 17h30. Antes, as Palestrinas têm um compromisso pelo Paulistão, diante o Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira (1°).