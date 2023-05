Internacional recebe América-MG visando reverter desvantagem na Copa do Brasil

O Internacional tem uma missão dura pela frente na noite desta quarta-feira. Logo mais, às 21h30, o Colorado recebe o América-MG no estádio Beira-Rio, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o time mineiro venceu por 2 a 0, com dois gols de pênalti marcados por Aloísio nos acréscimos da partida.

Agora, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis e de três ou mais para passar direto. O Coelho, por sua vez, pode até perder por um gol de diferença que avança para as quartas de final.

O time gaúcho se recuperou da sequência de derrotas em seus dois últimos compromissos, vencendo o Metropolitanos/VEN fora de casa por 2 a 1 pela Libertadores, e superando o Bahia em casa por 2 a 0 no Brasileirão.

Já o América-MG não venceu suas duas últimas partidas. Pela Copa Sul-Americana, foi derrotado pelo Defensa y Justicia em casa por 3 a 2, e pela Série A do Campeonato Brasileiro, perdeu fora de casa para o Botafogo por 2 a 0.

Na história da Copa do Brasil, o Colorado reverteu uma desvantagem de dois gols apenas uma vez. Em 2008, numa situação semelhante, o Inter foi derrotado pelo Paraná fora de casa pelo placar de 2 a 0, e na volta, jogando em casa, goleou o adversário por 5 a 1 e avançou de fase.

Entre Inter x América, esta é a quarta vez que os times decidirão uma vaga no torneio e, em duas oportunidades (1998 e 2020), a decisão foi para os pênaltis, com o Coelho levando a melhor. A única vez que o Colorado eliminou o alviverde foi em 2013, quando venceu na ida por 3 a 1 e empatou na volta por 1 a 1.

Mano terá mudanças em relação ao primeiro jogo

Entre lesionados e suspensos, o treinador do Internacional terá oito mudanças em relação à equipe que entrou em campo no jogo de ida no Independência. O lateral direito Bustos e o meia Alan Patrick estão fora pelo cartão vermelho que receberam.

Quatro jogadores estão fora por lesão: o meia chileno Aránguiz, o zagueiro Mercado, Gabriel e o meia Maurício. No gol, John assume a titularidade no lugar de Keiller e Renê entra no lugar de Thauan Lara.

Na lateral direita, Igor Gomes deve assumir a titularidade, assim como Carlos de Pena no meio de campo. Na frente, o trio de ataque deve ser formado por Pedro Henrique, Wanderson e Alemão.

Provável escalação: John; Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Renê; Campanharo, Johnny e Carlos de Pena; Pedro Henrique, Alemão e Wanderson.

Mancini tem volta de centroavante

Autor dos dois gols no jogo de ida, o atacante Aloísio deve ser a principal novidade entre os 11 iniciais do time americano. O jogador, que ficou no banco no último fim de semana, volta a equipe titular para ser a principal esperança de gols da equipe para logo mais.

Outra mudança que Vagner Mancini deve fazer será na lateral esquerda. Danilo Avelar deve ser sacado para a entrada de Nicolas. No meio de campo, ainda sem contar com Benítez, o técnico deve manter Emmanuel Martínez como titular.

Provável escalação: Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Wanderson e Nicolas; Lucas Kal, Breno, e Martínez; Everaldo, Aloísio e Mateus Gonçalves.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP);

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP);

Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP);

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).