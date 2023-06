Botafogo volta a enfrentar Athletico-PR com foco total no Brasileirão

Neste sábado (3), apenas três dias após a decisão de vaga às quartas de final da Copa do Brasil, Athletico-PR e Botafogo voltam a se enfrentar, desta vez em duelo válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

Durante a semana, as equipes duelaram pelo jogo de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil no Estádio Nilton Santos. O Botafogo venceu o Furacão por 1 a 0 e forçou a disputa por pênaltis, mas o clube paranaense teve 100% de aproveitamento e eliminou o Fogão no Rio de Janeiro.

O duelo pelo Brasileirão será realizado na Arena da Baixada, a partir das 18h30 no horário de Brasília, com transmissão ao vivo da TNT (exceto o estado do Paraná), no aplicativo Furacão Live e no streaming pago da CazéTV (YouTube e Twitch).

Athletico-PR precisará quebrar sequência de quatro derrotas consecutivas

Como ressaltado anteriormente, o Athletico-PR superou o adversário carioca na decisão por pênaltis pela vaga na Copa do Brasil. No entanto, o torcedor segue desconfiado com as recentes atuações da equipe, que acumula quatro derrotas consecutivas nos últimos quatro jogos.

No Brasileirão, a equipe comandada pelo técnico Paulo Turra está no meio da tabela com 12 pontos, em 11º lugar. As derrotas para Red Bull Bragantino e Grêmio fizeram com que o Furacão perdesse contato com o líder do campeonato.

O Athletico-PR terá um jogo decisivo na próxima quinta-feira (6), quando enfrentará o Libertad-PAR em partida que poderá marcar a classificação à fase mata-mata da Conmebol Libertadores. Porém, devido à distância entre as duas partidas na Arena da Baixada, o Furacão jogará com força máxima nesta rodada do Brasileirão. Os únicos desfalques serão Rômulo, Marcelo Cirino e Kaique Rocha e Léo Cittadini.

Provável escalação: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Christian e Alex Santana; Canobbio, Vitor Roque e Pablo.

Botafogo entrará em campo pensando em aumentar vantagem na liderança

Do outro lado, o Botafogo segue buscando "virar a chave" para evitar um impacto psicológico na eliminação da Copa do Brasil, em jogo que marcou recorde de público na temporada para o alvinegro com a presença superior de 37 mil torcedores no Estádio Nilton Santos.

O atual líder do Brasileirão deixou o campo aplaudido pela torcida justamente pelo bom desempenho na eliminação diante do Furacão. Apesar deste revés, o alvinegro alcançou a sua quarta vitória consecutiva sob comando de Luís Castro.

Com cinco pontos de vantagem em relação ao vice-líder Palmeiras (16), o Fogão também utilizará força máxima na medida do possível. Marçal será o novo desfalque por conta de suspensão, enquanto Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Gabriel Pires e Matías Segovia seguem lesionados.

Provável escalação: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Arbitragem

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

Auxiliares: Danilo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP).

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).