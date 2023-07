Para escapar do Z-4, Coritiba vai ao Nilton Santos enfrentar o Botafogo

Neste domingo (30), Botafogo e Coritiba se enfrentam, às 16h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo é o líder do campeonato com 40 pontos nas primeiras dezesseis rodadas, algo inédito na era dos pontos corridos. O Fogão ainda tem 11 pontos de vantagem para o segundo colocado. Na última rodada o time carioca perdeu a sequência de seis vitória seguidas, empatou com o Santos jogando fora de casa e ainda quase conseguiu a vitória.

O Coxa embalou uma boa sequência de resultados que o tiraram de lanterna da competição. Desde a chegada do novo técnico, a equipe conseguiu três vitórias e um empate. No último jogo bateu o Fluminense jogando em casa, pelo placar de 2 a 0. Nesse momento se encontra em 18º com 14 pontos.

Para se manter mais líder do que nunca

O técnico Bruno Lage tem problemas para escalar o time do Botafogo em seu terceiro jogo como técnico. O zagueiro Adryelson recebeu o terceiro amarelo contra o Santos e não pode jogar, outro desfalque e o atacante Luís Henrique que sofreu uma lesão no ombro e deve ficar três semanas fora. Outro desfalque é Gabriel Pires que está em fase final de recuperação. Por outro lado, o meia Eduardo está de volta depois de ficar de fora da última rodada e deve ser titular.

Provável escalação: Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá.

Para se manter embalado

O interino Thiago Kosloski deve manter a base do time que ganhou contra o Fluminense na última partida. O time conta com umdesfalque importante que é o jovem Kaio César, vetado por desconforto muscular. As maiores novidades devem ser Andrey no meio e Diogo Oliveira no ataque. No banco de reservas, pela primeira vez os novos contratados Lucas Barbosa e Maurício Garcez estarão a disposição da comissão.

Provável escalação: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Matheus Bianqui e Andrey; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa

Assistente 2: Marcelo Carvalho Van Gasse

VAR: Wagner Reway