Fortaleza e Corinthians se enfrentam por uma vaga na final da Sul-Americana

Nesta terça-feira (03), a Arena Castelão será o palco da partida de volta entre Fortaleza e Corinthians pela semifinal da CONMEBOL Sul-Americana. Nos 90 minutos inicias o embate terminou empatado em 1 a 1, Zé Welison marcou para o Leão do Pici, enquanto Yuri Alberto descontou para o Timão.

Vale ressaltar que qualquer igualdade no marcador leva a disputa para a decisão por pênaltis. Além disso, o critério do gol fora não é válido na competição continental.

O jogo mais importante para os clubes até aqui na temporada terá uma novidade no banco de reservas do Alvinegro. Mano Menezes, novo técnico do Corinthians, fará aí reestreia pelo time paulista.

Tanto os donos da casa quanto os visitantes não venceram no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço empatou em 1 a 1 com o Grêmio. Por sua vez, O Time do Povo tropeçou diante do rival São Paulo por 2 a 1.

O troféu da Sula não está na galeria de nenhum dos dois clubes. Além disso, caso o Fortaleza chegue a finalíssima, será a primeira de caráter internacional conquistada pelos nordestinos.

O bom filho a casa torna, Mano sem preocupações

De volta ao Time do Parque São Jorge, Mano Menezes terá os principais jogadores do elenco corintiano a sua disposição. O meia paraguaio Matias Rojas recuperou-se de uma lesão na coxa esquerda. Por conta disso, o camisa 10 deve iniciar a partida entre os titulares.

Mas, não é só de boas notícias que vive o Timão. Cria do terrão, o jovem atacante Giovane está em processo de transição física devido a uma lesão muscular, segue como baixa e se quer foi relacionado para o duelo.

A lista de pendurados do Corinthians é curta, com apenas três atletas inseridos: Bruno Méndez, Fábio Santos e Ruan Oliveira. No entanto, Ruan não está entre os relacionados.

Provável escalação: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Renato Augusto, Matias Rojas, Maycon, Wesley e Ángel Romero.

Vojvoda com problema no ataque

O comandante argentino do clube nordestino terá uma baixa importante. O atacante Marinho teve um estiramento do ligamento do joelho direito no jogo de ida e não estará disponível para a decisão.

O ponta Guilherme deve retornar aos onze inicias escolhidos por Vojvoda. No último compromisso do Tricolor, o camisa 29 não pode atuar por ter contrato com o Grêmio.

Para o duelo da volta, o Leão do Pici terá apenas um atleta pendurado, trata-se do voltante Pedro Augusto. Marinho também está na lista, mas não estará no campo de batalha.

Provável escalação: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Welisson, Pochettino, Guilherme, Yago Pikachu e Lucero.

Fique de olho no apito…

Confira o quadro de arbitragem para o duelo entre Leão e Timão.

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistente 1: Dionisio Ruiz (COL)

Assistente 2: Jhon León (COL)

Quarto áribtro: Carlos Ortega (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Retrospecto

Saiba quem leva a melhor na queda de braço entre Fortaleza e Corinthians ao longo da história do confronto.

Jogos: 32

Corinthians: 19 vitorias

Fortaleza: 5 vitórias

Empates: 8