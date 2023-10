Desde chegada de Abel Ferreira, Palmeiras nunca venceu o Atlético-MG no Allianz Parque

Na noite desta quinta-feira (19), o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG no Allianz Parque, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão não vence há mais de um mês, além de nunca ter vencido o Galo no Allianz nessa 'Era Abel'.

O Palmeiras vive um momento conturbado na temporada, vindo de uma eliminação dolorosa para o Boca Juniors pela Copa Libertadores e fará seu primeiro jogo no Allianz Parque desde a queda na competição internacional. O duelo não será fácil, já que desde a chegada de Abel em 2020, o Verdão enfrenta um tabu de nunca ter vencido o clube mineiro em seu estádio.

Desde então, o retrospecto mostra muita igualdade, com cinco partidas e cinco empates, em São Paulo. O último triunfo ocorreu dia 2 de novembro de 2020, sendo comandado pelo interino Andrey Lopes, o Ceblo, enquanto Abel Ferreira acompanhava o duelo das arquibancadas, estreando três dias depois pelo alviverde.

Curiosamente, o Palmeiras eliminou o Galo em três edições seguidas de Libertadores, sem vencer no Allianz. Sendo a semifinal de 2021 se classificando pelo gol fora, nas quartas de final de 2022 passou nos pênaltis e nas oitavas de final de 2023, garantindo o resultado no Mineirão e segurando o placar no antigo Palestra Itália.

Mesmo com o tabu em casa, os paulistas visam manter invencibilidade de 10 jogos sem perder para o Atlético-MG, são oito empates e duas vitórias para o Verdão. O último confronto ocorreu dia 9 de agosto de 2023, pelo jogo de volta das quartas da competição continental, terminando em 0 a 0, garantindo a classificação do Palmeiras para próxima fase do torneio.

Últimos dez confrontos entre as equipes

09/08/2023 – Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG – Copa Libertadores

02/08/2023 – Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras – Copa Libertadores

28/05/2023 – Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

28/09/2022 – Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

10/08/2022 – Palmeiras 0 x 0 (6×5) Atlético-MG – Copa Libertadores

03/08/2022 – Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras – Copa Libertadores

05/06/2022 – Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro

23/11/2021 – Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro

28/09/2021 – Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras – Copa Libertadores

21/09/2021 – Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG – Copa Libertadores