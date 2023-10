Em meio de protestos da torcida, Palmeiras é derrotado para Atlético-MG no Allianz Parque

Na noite desta quinta-feira (19), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 para o Atlético-MG, no Allianz Parque. Com gols de Hulk e Paulinho.

Domínio mineiro e protesto alviverde

Antes mesmo da bola rolar, os torcedores presentes no estádio protestaram bastante contra a atual presidente do clube paulista, Leila Pereira. Assim que o jogo começou, o momento que não vem sendo bom para o lado verde e branco, piorou com gol de Hulk no primeiro minuto, o camisa 7 dominou e chutou com força do meio da rua, no canto de Weverton, abrindo o placar na noite.

O Galo continuou pressionando o time mandante, Zaracho disparou pela direita e cruzou para Paulinho que finalizou por cima do alvo. Em seguida, Gabriel Menino precisou ser substituído por uma lesão, Jhon Jhon entrou no lugar do meia.

Hulk queria mais um e soltou uma bomba na cobrança de falta, mas Weverton espalmou para escanteio. O time mineiro não parou de atacar, Maurício Lemos cruzou para grande área e Alan Franco chegou pegando de primeira e fez o travessão balançar.

O Verdão conseguiu sua primeira finalização aos 25 minutos, Piquerez arriscou da intermediária e Everson foi no cantinho evitar o empate palmeirense. Veiga também tentou um chute de longe na jogada seguinte, mas sem levar perigo para o adversário. Indo para o intervalo perdendo por 1 a 0 em casa.

Paulinho garante vitória do Galo

O Palmeiras voltou para segunda etapa buscando o empate, Raphael Veiga achou Endrick que desviou fraco e facilitou para Everson fazer a defesa. Luis Guilherme chegou com perigo também, a bola sobrou para o garoto que bateu colocado, tirando tinta do travessão.

No escanteio cobrado por Jhon Jhon, Zé Rafael cabeceou na primeira trave e balançou a rede pelo lado de fora. Mas mesmo o time da casa pressionando bastante, foi o Atlético que conseguiu estufar a rede novamente, Piquerez errou passe no meio, Saravia lançou Paulinho livre nas costas da marcação que tocou na saída de Weverton, ampliando o placar em São Paulo.

O time alviverde ainda teve uma última chance clara de marcar um gol, Gustavo Gómez desviou para a pequena área e Flaco López chutou para grande defesa de Everson. Hulk quase marcou de falta nos minutos finais, mas o jogo se encerrou no 2 a 0 para o Galo. Com isso o Palmeiras chega a marca de não vencer um jogo há mais de um mês.

Situação na tabela

O Palmeiras saiu do G-4, caindo para 5ª colocação com 44 pontos, enquanto o Atlético-MG subiu para 7ª posição somando 43 pontos na tabela.

Próximos jogos

O Verdão volta à campo no domingo (22), contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 18h30. Já o Galo terá um clássico pela frente, recebe o Cruzeiro em sua Arena no domingo (22), às 16h.