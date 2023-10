De olho no G-4! Athletico-PR e São Paulo se enfrentam na Ligga Arena

Na tarde deste domingo, Athletico-PR e São Paulo se enfrentam em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena, às 16h (de Brasília). Hoje o principal sonho do Furacão já é realidade para o Tricolor: a vaga direta para a próxima edição da Libertadores.

Mantendo o embalo

A equipe paranaense vem de boa sequência na competição, nos últimos quatro jogos venceu dois e empatou dois, se recolocando na briga pela vaga direta para a competição continental. Hoje o CAP ocupa a quinta colocação na tabela, com 48 pontos, apenas dois atrás do quarto colocado Flamengo. E vem motivado para o confronto após virada contra o América-MG, em seus domínios.

Caso vença o São Paulo garante a consolidação entre os seis melhores. Porém, o treinador do time, Wesley Carvalho conta com alguns desfalques para o duelo. Pedro Henrique, Fernando, Vidal e Vitor Roque devido a contusões, além disso, pode não contar com o zagueiro Thiago Heleno, que sentiu um incômodo na partida anterior.

Provável escalação

Bento; Cacá, Thiago Heleno (Kaíque Rocha), Esquivel; Cuello, Erick, Alex Santana, Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo.

Recuperação após goleada

Na última rodada o time comandado por Dorival Júnior sofreu uma goleada por 5 a 0, contra o Palmeiras. Dessa forma o treinador quer ter uma virada de chave no campeonato, já que a equipe paulista ainda não venceu fora de casa. Ocupando a décima posição, com 38 pontos, o São Paulo enxerga de longe o G-4, que apesar de já estar classificado para a competição continental enxerga que deve terminar a competição em uma posição melhor.

O comandante Tricolor tem baixas no elenco para o confronto diante do Furacão, Calleri Galoppo, Igor Vinicius, Marcos Paulo e Moreira, machucados. E na última rodada recebeu a péssima notícia do seu principal jogador ofensivo estar lesionado, Lucas Moura, que sentiu a coxa esquerda, e o período de recuperação estimado é de 2 a 3 semanas.

Provável escalação

Rafael; Nathan, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo (Nestor), James Rodríguez; Luciano (Wellington Rato) e David.

Histórico do confronto

O retrospecto histórico entre as equipes é bem equilibrado. As equipes se enfrentaram 68 oportunidades, sendo 24 triunfos do Tricolor, 23 empates e 21 vitórias do Furacão. No último duelo, vitória do São Paulo por 2 a 1, no Morumbi.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Mauricio Coelho Silva (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (Fifa-RN)