Botafogo e Grêmio fazem duelo decisivo na 33ª rodada do Brasileirão

Nesta quinta-feira (9), Botafogo e Grêmio se enfrentam a partir das 20h, em São Januário, no encerramento da 33ª rodada do Brasileirão Série A. Esta partida será um confronto direto na briga pelo título do campeonato em uma das retas finais mais disputadas da história dos pontos corridos.

Botafogo terá retornos importantes na defesa e desfalque importante no ataque

O Botafogo vive o seu momento mais negativo da temporada com três derrotas consecutivas e cinco partidas sem vitórias nesta reta final do Brasileirão, resultados que transformaram um título encaminhado em uma disputa aberta contra outras equipes.

A equipe alvinegra conseguiu manter a liderança na última quarta-feira (8) sem entrar em campo, pois Red Bull Bragantino e Palmeiras foram derrotados para São Paulo e Flamengo, respectivamente. Com isso, o alvinegro volta a ser o único time dependente de si para conquistar o título nacional.

Para este confronto decisivo contra o Grêmio, o técnico Lúcio Flávio contará com os importantes retornos de Adryelson, Cuesta e Marlos Freitas, que cumpriram suspensão na derrota contra o Vasco. Por outro lado, o artilheiro Tiquinho Soares (com problemas pessoais) será desfalque após receber terceiro cartão amarelo e será substituído por Diego Costa no ataque.

Outra mudança deve consistir na entrada de Hugo como titular no lugar de Marçal, contestado pelas atuações recentes. Por fim, um grupo de aproximadamente 100 torcedores da organizada Fúria Jovem protestou no CT do Botafogo durante a última quarta-feira (8) com faixas afirmando que o título brasileiro "virou obrigação".

Provável escalação: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa. Técnico: Lúcio Flávio.

Renato Gaúcho pode surpreender com escalação mais ofensiva no Grêmio

Por outro lado, o Grêmio apresenta uma situação absolutamente inversa em relação ao Botafogo com quatro vitórias consecutivas. Essa arrancada na reta final do Brasileirão consolidou o tricolor gaúcho no G-4 e colocou a equipe de vez na briga pelo título.

Os resultados da rodada na quarta-feira (8) inicialmente ajudaram o Botafogo, mas uma vitória gremista diante do atual líder deixaria o Grêmio na vice-liderança do campeonato com os mesmos 59 pontos do Botafogo no encerramento da rodada e a mesma quantidade de vitórias (18).

Sem contar novamente com as presenças de Pedro Geromel e Pepê, tudo indica que Renato Gaúcho repetirá a mesma escalação diante do Bahia, mas o técnico fez mistérios em relação à equipe titular nos treinamentos e pode optar por abrir mão de um zagueiro para tornar o Grêmio mais ofensivo no meio-campo, aproveitando a fase negativa do adversário.

Provável escalação: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini (Besozzi), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliar 1: Bruno Boschilia (Fifa-PR)

Auxiliar 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)