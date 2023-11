"Fechamos com chave de ouro", destaca Léo Condé após triunfo do Vitória contra Sport

Com direito a festa e taça, o Vitória venceu o Sport, por 1 a 0, e gol de Osvaldo e conquistou o título da Série B. Após a partida, o técnico Léo Condé destacou que o Leão da Barra encerrou a "temporada com chave de ouro".

"A gente terminou com chave de ouro, mas a gente não pode esquecer do trabalho que vem sendo realizado no clube desde o ano passado. Os atletas que fizeram a campanha espetacular do ano passado, o João Burse e a comissão técnica. Eles foram muito importantes também. Começamos mal, mas tivemos 40 dias para criar uma unidade no clube e ter tranquilidade para trabalhar. Aquela sequência de cinco vitórias no início do campeonato foi muito importante, porque a Série B é muito longa. Evitou que nos nossos percalços a gente caísse na tabela e nos deu mais tranquilidade."

Planejamentos Futuros

Léo Condé também foi questionado sobre o futuro no Vitória e o planejamento para 2024.

"Esses nove meses eu me dediquei de corpo e alma. Trabalhei dia e noite pelo clube. Meu contrato é até o fim do campeonato, mas não chegamos a conversar, já que estávamos muito focados na competição. Mas ainda vamos conversar em um momento oportuno. Claro que o treinador sempre quer continuidade, ainda mais em um clube estruturado e bem dirigido."

Próximos Confrontos

Com confronto marcado para o próximo sábado, contra a Chapecoense. O treinador rubro-negro avaliou como a equipe vai para esse compromisso.

"Vamos esperar. Vamos nos reapresentar na terça-feira pela tarde. Alguns jogadores estão bastante desgastados, e precisamos ponderar isso, ainda mais perto das férias. Alguns outros estão treinando muito bem e merecem uma oportunidade. Independente da equipe que vamos mandar à campo, vamos dar nosso melhor."