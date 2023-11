Bahia visita Corinthians em busca de manter vivo sonho pela permanência na Série A

Corinthians e Bahia se enfrentarão às 21h desta sexta-feira (24) na Neo Química Arena. O duelo entre Timão e Tricolor de Aço é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os comandados de Mano Menezes buscam confirmar de vez a permanência na elite nacional. Com 44 pontos somados em 12º lugar, em caso de vitória, a equipe alvinegra assumirá momentaneamente a 10ª posição.

Pelo outro lado, o clube nordestino treinado por Rogério Ceni, segue na luta contra o rebaixamento. O Bahia abre a zona da degola em 17º colocado, tendo conquistado 38 pontos ao longo do campeonato.

Desfalques por suspensão

Os zagueiros Bruno Méndez e Caetano, além do atacante Ruan Oliveira, não estão a disposição do técnico Mano Menezes, pelo mesmo motivo: Suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O elenco corintiano tem uma longa lista de jogadore pendurados para o duelo, ao todo, onze atletas estão com a corda no pescoço. Guilherme Biro, Cássio, Gabriel Moscardo, Gil, Giuliano, Gustavo Silva, Matheus Bidu, Àngel Romero, Roni, Wesley e Yuri Alberto, terão de redobrar a atenção se quiserem atuar no próximo jogo.

Provável Escalação: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano, Renato Augusto, Ángel Romero e Yuri Alberto.

Poucos desfalques

Rogério Ceni não terá apenas dois jogadores a disposição, ambos por suspensão automática, são eles: O zagueiro David Duarte e o atacante Everaldo. A boa notícia é a volta do lateral-esquerdo Camilo Cándido, que na última rodada, cumpriu suspensão por expulsão, ocorrida na partida contra o Cuiabá.

A lista de pendurados pelo lado do Bahia também é extensa, com oito jogadores inclusos. Acevedo, Camilo Cándido, Danilo Fernandes, Ademir, Matheus Bahia, Yago Felipe, Gabriel Xavier e Vinicius Mingotti.

Provável escalação: Marcos Felipe, Kanu, Vitor Hugo, Rezende; Gilberto, Acevedo, Thaciano, Cauly, Camilo Cándido, Biel e Rafael Ratão.

Fique de olho no apito...

Confira o quadro de arbitragem para o duelo entre Corinthians e Bahia.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique | CE

Auxiliar 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira | FIFA-CE

Auxiliar 2: Victor Hugo Imazu dos Santos | PR

Quarto árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo | SP

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro |FIFA-RN