Nos pênaltis, CRB elimina o XV de Jaú e avança de fase para enfrentar o Fortaleza

As equipes XV de Jaú e CRB se enfrentaram em busca da classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo aconteceu na noite chuvosa desta sexta-feira (12) no Estádio Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú. No tempo regular, a partida fica no zero a zero e a classificação é decidida nos pênaltis. O CRB elimina o XV com o placar final 3 a 2 nas penalidades e enfrentará o Fortaleza no próximo jogo.

O time do CRB foi o segundo colocado no grupo 11 e somou 6 pontos. Estreou com a vitória de 2 a 1 em cima do Vocem, perdeu o jogo contra o Fortaleza por 4 a 3 e terminou a terceira rodada derrotando o Castanhal por 4 a 2. O Jaú chega para segunda fase com 100% de aproveitamento no grupo 12. Venceram o Velo Club, Santa Cruz de Riachuelo e surpreenderam com vitória de 2 a 1 contra o Internacional.

Sobre os 90 minutos:

Ambas equipes buscam o gol em partida dinâmica e o com várias trocas de passe no meio campo, mas vão para o intervalo com o 0 a 0. As melhores oportunidades surgiram na segunda metade do primeiro tempo com o CRB quase abrindo o placar aos 27 minutos. O David faz cruzamento e Cristian, no meio da defesa do XV, desvia a bola e encosta na trave do goleiro Caniato, do Jaú.

Aos 30, o camisa 10 regatiano, Lucas Kallyel, faz chute ameaçador que obriga Caniato a defender. Nas jogadas seguintes, Iago Guilherme é amarelado após falta dura. Em seguida, Tavares fez cruzamento na área dos alagoanos, Pablo erra e deixa a bola fácil para o jogador do XV, que finaliza mal e deixa com o goleiro.

Já no segundo tempo, Kallyel cruza na área, a bola é cabeceada para o gol do Caniato que dá rebote. O jogador da equipe alagoana, Wallace, encosta na bola mas perde a chance de abrir o placar aos 12 minutos. Luiz Gabriel, do Galo da Comarca, impede jogada próspera para o CRB com falta e toma o cartão amarelo.

A forte chuva e o gramado encharcado ocasionou em uma queda de rendimento das equipes na segunda etapa, diminuindo o ritmo do jogo que terminou em 0 a 0.

Cobrança de pênaltis!

Na decisão por pênaltis, o XV inicia com Kaká, mas Pablo defende. Willian converte, Luiz Gabriel marca, Ruy é defendido. Iago manda para fora, Samuel é defendido mas a cobrança é anulada por adiantamento do goleiro. Na segunda tentativa, Caniato pega de novo, João Queiroz perde, Fabrício coloca o CRB na frente. Felipe Borges converte e Wallace decide, marcando o gol da classificação por 3 a 2 sobre o Jaú.