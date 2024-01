Cuiabá vence Inter de Limeira de virada e se classifica para o mata-mata da Copinha

Nesta tarde de domingo (07), o Cuiabá venceu a Inter de Limeira pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha 2024 e carimbou o passaporte para o mata-mata da competição. Thomaz abriu o placar para os paulistas e na segunda etapa Calebe e Pablo viraram o placar e conquistaram a segunda vitória consecutiva do Dourado.

O jogo

A etapa inicial foi comandada pelo Cuiabá, com várias chances criadas, principalmente com o lateral-esquerdo Tarcísio que é muito forte no apoio ao campo de ataque. Contudo quem saiu na frente foi a Inter de Limeira.

João Martini tabelou na ponta direita de ataque da equipe paulista e cruzou na cabeça de Thomaz que não perdoou. Ainda contou com a contribuição do goleiro Rhyan que saiu errado no lance.

No segundo tempo, logo aos quatro minutos, o goleiro da Inter, Jonathan, cometeu pênalti depois da zaga sair jogando errado. Calebe foi para a cobrança e não desperdiçou.

Dois minutos depois, em mais uma jogada de Tarcísio, ele rolou para trás e Pablo virou o marcador. Para classificar o Dourado para o mata-mata.

Mesmo com vantagem, o Cuiabá foi para cima e quase ampliou. Duas bolas na trave em sequência e merecia um placar mais largo no duelo.

Taubaté x Patriotas

No outro jogo do grupo 22 da Copinha, o Taubaté venceu o Patriotas pelo placar mínimo. Maycon marcou aos seis minutos de confronto e ficou por isso mesmo. Primeira vitória do time do interior paulista no campeonato. Patriotas está eliminado.

Classificação

Com duas rodadas disputadas, o Cuiabá lidera o grupo 22 com seis pontos e já está classificado ao mata-mata. Na vice posição está o Taubaté com quatro pontos, a Inter de Limeira se encontra na terceira colocação com um ponto somado e o lanterna é o Patriotas com duas derrotas e já está eliminado.

Na próxima rodada, a Inter de Limeira encara o Patriotas às 13 horas na quarta-feira (10) e o Cuiabá joga contra o Taubaté, às 15:15 pelo horário de Brasília.