CRB derrota Castanhal e garante vaga na segunda fase da Copinha

Em uma manhã de terça-feira (9) inspirada, o CRB atropelou o Castanhal por 4 a 2 e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Tonicão, em Assis-SP.

No finalzinho

A partida começou movimentada, com ambas as equipes tendo a bola nos pés, criando até boas chances, mas errando na finalização. Aos 31 minutos, em uma boa jogada pelo lado direito, a defesa dos regatianos falhou e Kauã apareceu livre para receber o passe e chutar forte no fundo das redes, abrindo o placar para o Castanhal. Após o gol, Carlisson quase empatou, mas parou no goleiro David Cauã.

Na etapa final, a reação do CRB começou logo no primeiro minuto, quando Wallace acertou um belo cabeceio, empatando o jogo. Logo em seguida, a virada não demorou e Cristian mandou uma bomba no canto, ampliando a vantagem. Aos 37, o Aurinegro reagiu e voltou ao jogo com um belo gol de Willian, igualando o placar mais uma vez.

O resultado não bastava para classificar os regatianos e quando parecia que o confronto caminharia para um empate, aos 49, Willian recebeu um lindo passe e tocou na saída de David, fazendo 3 a 2. Com a vaga garantida e tempo sobrando, os regatianos ainda conseguiram marcar o quarto gol, com Jean Pierre, fechando o placar em 4 a 2.

O outro jogo do grupo

Em um jogo difícil, o Fortaleza venceu o Vocem por 2 a 0 e se consolidou como o primeiro colocado do grupo 11. Os gols da partida foram marcados por Kervin e Amorim, na segunda etapa

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Tricolor do Pici conclui a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento, após se classificar em primeiro lugar com 9 pontos. Já o CRB termina a primeira fase em segundo lugar, somando seis pontos. Vocem e Castanhal estão eliminados da competição.

Próximos Jogos

O Fortaleza enfrentará a equipe do Internacional na segunda fase da competição. A partida será realizada no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, na cidade de Assis. Já o CRB vai enfrentar o XV de Jaú. A data e o horário serão divulgados em breve.