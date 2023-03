Kawann celebra primeiro gol marcado pelo EC São Bernardo e rechaça favoritismo para jogo contra o Lençoense

Marcar o primeiro gol pelo clube que defende é um momento especial para todo jogador de futebol, e, para Kawann Nicolas, do EC São Bernardo, não foi diferente.

O volante anotou um dos gols no triunfo por 2 a 0 contra o Elosport na última rodada do Pré-Paulistão Sub-20 e não escondeu a felicidade de poder contribuir ativamente com mais um resultado positivo na temporada.

“A sensação é maravilhosa e de principalmente poder ajudar a equipe com a vitória. Trabalhamos bastante durante a semana, e esse gol sem dúvida nenhuma foi fruto desse esforço e fico muito feliz por isso”, destaca.

Foto: Arison Tavares

Para o confronto desta semana, Kawann sabe que o EC São Bernado não terá vida fácil, mas acredita que o time pode conquistar mais uma vitória na competição. Em dois jogos, o Cachorrão possui 100% de aproveitamento e lidera o Grupo B.

“Não vejo ninguém como favorito, mas vamos jogar na casa do adversário e sabemos que é muito difícil enfrentar eles lá. Vamos com pensamentos positivos para buscar os três pontos e seguir com 100% de aproveitamento”, finaliza.