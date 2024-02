Na noite deste sábado (17), a Ponte Preta recebe o Ituano no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 20h (horário de Brasília). O confronto é válido pela nona rodada do Paulistão Sicredi 2024. A Macaca Querida é a segunda colocada no grupo B, atrás do Palmeiras, e o Ituano também é segundo colocado, mas do grupo A. O jogo será transmitido pelo Paulistão Play (Streamming) e pela Cazé TV, no Youtube.

Como chega a Ponte Preta

Na última rodada do campeonato, a Ponte Preta visitou o Red Bull Bragantino e foi derrotado por 1 a 0, na primeira vitória do Massa Bruta em casa no Paulistão. Na ocasião, o Bragantino conseguiu tomar conta da partida, com mais ações ofensivas e neutralizando a Macaca, apesar do time campineiro ter conseguido chegar no ataque algumas vezes.

Nesta sexta-feira, o técnico João Brigatti encerrou a preparação para o confronto contra o Ituano, com os portões fechados para a imprensa. O treinador deve ter, ao menos, três desfalques. O atacante Dodô tem uma lesão no joelho direito e é uma das baixas certas. Os outros atletas que não devem ir para o jogo são: Emerson, com um desconforto no joelho esquerdo, e Gabriel, com um trauma no pé direito.

O zagueiro Nilson Júnior, apesar de ter reclamado de dores após a partida contra o Bragantino, não deve desfalcar a equipe. Caso o treinador decida preservá-lo, Mateus Silva deve ganhar uma vaga entre os onze iniciais.

Provável Ponte Preta: Pedro Rocha; Luís Haquin, Castro e Nilson Júnior (Mateus Silva); Igor Inocêncio, Ramon Carvalho, Léo Naldi, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh.

Como chega o Ituano

O time do interior de São Paulo está em crise. Apesar de estar em segundo colocado no grupo, tem apenas cinco pontos somados nas primeira oito rodadas do Paulistão. Na classificação geral, o time é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Um dos pilares do elenco, o meia Eduardo Person, falou sobre sua fase individual: "As coisas não estão indo individualmente também. Planejava algumas coisas para mim, como três gols e algumas assistências. Infelizmente fazemos planos, mas não é como esperamos, creio que essa fase vai virar, que as coisas vão acontecer individualmente e coletivamente. Continuo trabalhando, acho que trabalho devolve uma hora ou outra, são fases, tenho minha cabeça muito tranquila e sei que Deus está no comando, o trabalho devolve"

Outro jogador que falou com a imprensa, foi o atacante Pablo, que saiu em defesa do treinador Marcinho: "Relação é boa demais. A verdade é que as coisas não vem acontecendo e no futebol brasileiro quem paga o pato é o treinador. Às vezes as coisas não acontecem de forma como que esperamos, as derrotas, resultados e o treinador sempre paga o pato, mas a nossa identidade e ligação com o Marcinho é muito boa. A equipe está totalmente com ele."