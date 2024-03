A partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil entre Vasco e Água Santa ocorre nesta quinta (7) no estádio do São Januário. Os times buscam a vaga na terceira fase da competição.

Após uma participação desastrosa no ano passado, o Vasco busca espantar os fantasmas da eliminação na segunda fase para o ABC-RN em 2023. O time vem de quatro vitórias seguidas, contra Portuguesa-RJ, Marcílio Dias, Volta Redonda e Botafogo.

Já o Água Santa vem de derrota no campeonato paulista para o São Bernardo e vem amargando uma temporada bem diferente da de 2023, na qual o clube chegou na final do Campeonato Paulista e se classificou para a Copa do Brasil 2024

O Netuno conta com cinco derrotas no Paulistão em 11 jogos da fase de grupos. Na Copa do Brasil o time de Diadema ganhou a partida da primeira fase por 2 a 1 contra o Jacuipense.





Zé Gabriel volta a ficar a disposição e cria dúvida na escalação

O volante do Vasco estava suspenso na última partida da fase de grupos do Campeonato Carioca e foi substituído por Juan Sforza. Dessa maneira, cria-se a dúvida de Ramón Diaz para a partida desta quinta (7).

Outra possível mudança na escalação do clube carioca está no ataque do time cruzmaltino. O treinador argentino ainda não sabe quem entra para fazer dupla de ataque com Pablo Vegetti, Adson ou David.

Apesar dessas duas dúvidas, o técnico vascaíno deve manter o esquema de 5 defensores que conquistou uma invencibilidade de 7 jogos, sendo 4 vitórias seguidas

Provável escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Sforza), Payet e Pablo Galdames; Pablo Vegetti e Adson (David); técnico: Ramón Diaz







Água Santa pode promover mudanças após sequência ruim na temporada

O técnico Pivetti tem diversas dores de cabeça para escalar o Netuno. O time vem de maus resultados no campeonato paulista, de maneira diferente de como foi o Paulistão passado.

Uma das mudanças principais é no setor ofensivo do time, com a entrada de Bruno Mezenga, recuando o Luan Dias para jogar mais na armação do time de Diadema.

Além disso, o meio de campo também sofre com possíveis alterações, com as entradas de Kady e Tiaguinho nos lugares de Neílton e Lucas Henrique da SIlva.

Provável escalação: Ygor Vinhas; Alex Silva, Roger Carvalho, Jhonnathan e Gabriel Inocêncio; Kady, Tiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Bruno Xavier e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS/FIFA)

Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Não tem árbitro de vídeo nesta fase da competição