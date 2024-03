Nova Iguaçu ganhou do Volta Redonda no fim da tarde deste domingo (3) pela última rodada da Taça Guanabara. A partida foi realizada em Volta Redonda no Estádio da Cidadania e contou com gols de Bill e Ítalo, todos os três na segunda etapa.

Com o resultado, o Carrossel da Baixada avançou para as semifinais na segunda colocação e enfrentará o Vasco, tendo a vantagem do empate em dois jogos.

Primeiro tempo estudado e sem emoção

O primeiro tempo viu um Volta Redonda mais organizado nos primeiros minutos, após a parada técnica o Nova Iguaçu igualou as chances. Apesar de duas boas oportunidades, uma para cada lado, a primeira metade terminou sem gols.

Logo no começo Robinho, do Volta Redonda chutou de fora da área e quase marcou o primeiro gol da partida. Não demorou para o Nova Iguaçu responder, o artilheiro do Brasil em 2024 Carlinhos teve a oportunidade, mas parou no goleiro

O jogo seguiu sem muitos lances de perigo, até os 28 minutos, quando Alegria acertou a trave do goleiro Paulo Henrique. Ainda teve tempo, aos 44, do Alegria testar novamente o goleiro do Volta Redonda, que encaixou a bola tranquilamente.

Segunda etapa animada e com gols

O segundo tempo do jogo começou sem mudanças nas duas equipes, contudo o Volta Redonda começou melhor. Apesar do começo ter sido predominante do Volta quem abriu o placar foi o Carrossel da Baixada com Bill, após um belíssimo chute de longe, no qual a bola foi parar na gaveta do goleiro, aos 21 minutos.

Após o gol o Volta Redonda promoveu duas mudanças para mudar o jogo, as entradas de Léo e Cristiano. Porém, surtiu pouco efeito, já que o Nova ampliou a liderança no placar aos 32 minutos com mais um gol de Bill, dessa vez após roubada de bola de Carlinhos e bela jogada pela esquerda de Alegria.

A resposta do Volta veio rapidamente, três minutos depois, aos 35, um ótimo lançamento da zaga encontrou Juninho Monteiro aberto na ponta esquerda, que cruzou na medida para o centroavante Ítalo diminuir.

Situação na tabela

Com esse resultado o Nova Iguaçu pulou para a segunda posição no campeonato, passando o Fluminense, que perdeu para o Botafogo. Já o Volta Redonda terminou em 10º lugar da Taça Guanabara e perdeu a chance de conquistar a vaga na Taça Rio.

Próximos confrontos

O Nova Iguaçu jogará contra o Vasco da Gama pela primeira partida da semifinal do Carioca no próximo domingo (10), na casa do rival, sem horário definido. Além disso, pega o Internacional na quarta-feira (13), jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Já o Volta Redonda não tem data certa para o próximo jogo.