O meia Cesinha desligou-se do Figueirense nesta semana. Camisa 10 da equipe catarinense, o piauiense foi um dos destaques do time no estadual. O jogador fez um balanço de sua passagem pelo alvinegro.

"Foi uma passagem muito boa. Joguei a grande maioria das partidas que o Figueirense disputou desde a minha chegada. No Catarinense desse ano fui titular em 10 dos 11 jogos. Creio que estava vivendo o meu melhor momento no clube", disse o jogador.

A respeito do futuro, Cesinha demonstra otimismo. Sem saber por qual agremiação jogará no restante do ano, o armador garantiu que o seu destino será o melhor possível.

"Quero dar sequência à minha ótima fase. Pus na cabeça que 2024 seria uma grande temporada e tenho certeza que isso se confirmará. Ainda não sei para onde irei, mas tenho certeza que a melhor escolha será feita" definiu Cesinha.