No último domingo, o Figueirense engatou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Catarinense e, de quebra, chegou ao quarto jogo sem derrotas neste período. Capitão do Figueira e eleito para a seleção da quinta rodada, pelo Sofascore, o zagueiro Genilson celebrou o triunfo do Furacão por 1 a 0 diante do Barra, como visitante no Gigantão das Avenidas. Para o defensor, o Alvinegro vem numa evoluindo em campo neste início de temporada.

“A equipe vem crescendo a cada momento, a cada rodada, e os primeiros resultados no campeonato nos fez tirar algumas lições e adotar também algumas maneiras de jogar, tanto com a bola no pé como pra marcar também. A gente não se abateu, reagiu de imediato, o trabalho seguiu, a confiança também e fomos evoluindo gradativamente e Graças a Deus agora já temos um modelo de jogo. Estamos criando uma identidade também e estamos colhendo aos poucos, sabendo que ainda temos muito a melhorar”, disse Genilson.

O Figueirense chegou aos oito pontos, na quarta colocação do Catarinense. Com apenas cinco gols sofridos, a equipe de Genilson possui a terceira melhor defesa do campeonato, atrás do líder Criciúma e do sétimo colocado Brusque, ambos com três.

O próximo compromisso do Figueira será nesta quinta-feira (8) contra o Hercílio Luz, às 21h, no Estádio Orlando Scarpelli, pela sexta rodada do estadual. Para Genilson, o Figueirense vai entrar em campo com o intuito de conquistar os três pontos diante dos seus torcedores.

“Será um grande jogo em casa diante do nosso torcedor, contra uma boa equipe e que vem fazendo bons resultados também. Estamos dentro da nossa casa. com o apoio da nossa torcida e temos que mais uma vez jogar uma decisão, jogar pra frente e jogar pra vencer”, projetou.