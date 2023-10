Thiago Gonçalves vive expectativa para primeiro clássico contra o Avaí

Identificado com o Figueirense e considerado como “herói” da permanência do clube na Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, o jovem Thiago Gonçalves está para experimentar uma nova emoção importante com a camisa alvinegra: a de jogar um clássico contra o Avaí. O jogador comentou sobre essa real possibilidade.

“A expectativa para o clássico é a melhor possível. Eu estava no clássico do catarinense, mas não joguei, então esse vai ser muito especial. Será o meu primeiro clássico jogando. Creio que vai ser um grande jogo e em nome de Jesus vamos sair com a vitória”, disse.

Emprestado pelo Fluminense até o final da temporada atual, o goleiro soma 12 jogos com a camisa do clube de Florianópolis. O jogador vem de uma sequência de oito jogos no gol da equipe, com destaque para sua ótima atuação contra o Manaus FC pela última rodada da Primeira Fase do torneio nacional, sendo decisivo na permanência do time na divisão. De lá para cá, o atleta jogou todos os minutos do time na Copa SC.

O Figueira é o atual terceiro colocado do torneio regional, com 11 pontos em seis jogos. Vencendo o clássico a equipe volta a ser líder e terá pela frente Marcílio Dias e Concórdia nos dois últimos jogos dessa primeira etapa de competição, justamente os dois times na frente do Figueirense na tabela. Thiago também falou sobre esse fato.

“A parte de cima da tabela está muito nivelada. A diferença entre as equipes é de um ou dois pontos, mas esses próximos jogos serão muito importantes para nós voltarmos para primeira colocação e poder decidir em casa os confrontos das próximas fases. Esse é nosso principal objetivo. Mas estamos totalmente focados no clássico. Sempre uma partida de cada vez”, finalizou