Considerada uma das seleções favoritas da América do Sul na disputa do Pré-Olímpico 2024, na Venezuela, o Brasil fez feio. Os comandados do técnico Ramon Menezes não conseguiram a vaga para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem no meio deste ano. Este fato foi visto por torcedores e também pela imprensa como um vexame, já que a equipe contava com jovens talentos do futebol nacional.

Dificilmente a torcida arriscaria fazer um palpite de futebol de que a seleção estaria fora das Olimpíadas, mas aconteceu. Agora, os apostadores de plantão vão ter que escolher outras equipes para darem os seus palpites nas casas de apostas.

Campanha do Brasil no Pré-Olímpico 2024

Na primeira fase do torneio classificatório, a Seleção Brasileira fez uma

campanha considerada boa. Ela terminou na primeira colocação, com nove pontos conquistados em três vitórias e uma derrota. Foram seis gols feitos e quatro sofridos.

Os triunfos foram diante de Bolívia (1 a 0), Colômbia (2 a 0) e Equador (2 a 1). Já a derrota aconteceu para a Venezuela, dona da casa, pelo placar de 2 a 1. A queda de desempenho veio na fase final do Pré-Olímpico. Nesta etapa foi disputado um quadrangular. Dos quatro times participantes, dois garantiram um lugar em Paris 2024. Foram os casos de Paraguai e Argentina. Os brasileiros terminaram no terceiro lugar da tabela, com apenas três pontos. Foram duas derrotas e uma vitória, além de dois gols feitos e três sofridos.

Os resultados negativos foram sofridos para Paraguai (1 a 0) e Argentina (1 a 0). A vitória foi de 2 a 1 sobre a Venezuela. Vale citar que a Seleção Brasileira é a atual equipe bicampeã dos Jogos Olímpicos. Os títulos anteriores foram conquistados em 2014, no Rio de Janeiro, no Brasil, e em 2021, na cidade de Tóquio, no Japão.

Referências do Brasil em campo

No time brasileiro estavam jogadores que já brilham no futebol profissional. São os casos dos atacantes Endrick, do Palmeiras, e John Kennedy, do Fluminense. Eles não são mais apostas, como outros atletas. Este primeiro atleta já está até vendido para o Real Madrid, da Espanha.

Futebol em Paris 2024

A competição de futebol masculino na capital francesa terá o seu pontapé no dia 24 de julho. Já a final está marcada para 9 de agosto, no tradicional Estádio Parque dos Príncipes.

O futebol da América do Sul será representado por paraguaios e argentinos durante os Jogos Olímpicos. Até o fechamento deste texto, não foi divulgada a tabela de jogos da competição.

Apostas na Olimpíadas

Além do futebol, não faltam opções de esportes para você dar os seus palpites nas casas de apostas esportivas. As Olimpíadas de Paris contarão com 32 modalidades.

Entre as opções de palpites possíveis, temos as apostas futuras (apostas a longo prazo ou outrights), indicando quem ganhará medalha ou então as apostas focadas diretamente nos jogos. Trata-se do maior evento esportivo do planeta terra, disputado a cada quatro anos.