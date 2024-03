Na tarde dessa terça-feira (26), o Brasil empatou com a Seleção Espanhola por 3 a 3 em Madri, fechando a primeira data FIFA sob o comando de Dorival Jr. de forma invicta.

O empate veio com gosto de vitória, pois foi garantido com gol já nos acréscimos, em cobrança convertida de pênalti para Lucas Paquetá.

Dorival Jr. celebrou bastante o resultado e sua primeira janela de partidas pela seleção. Confira suas principais respostas na coletiva pós-jogo.

Adversário exaltado

Uma das coisas pontuadas por Dorival nessa entrevista foi o bom trabalho do treinador adversário, destacando o conjunto espanhol:

"A Espanha é uma seleção que já tem um conjunto muito bem definido. Seu treinador já conhece cada movimento dos seus atletas.

Expectativas iniciais

Dorival pontuou a superação das expectativas que o time do Brasil fez nessa data FIFA:

"Saímos do Brasil há dez dias e tenho certeza e uma convicção grande que poucos acreditariam naquilo que acabou acontecendo."

Rafael Ribeiro/CBF

Diferença de desempenho entre as duas partidas

Dorival pontuou a diferença de desempenho entre as duas partidas, contra Inglaterra e Espanha:

"Nós jogamos um ótimo jogo na primeira partida. Hoje nos faltou um pouquinho de vitalidade, talvez de energia que gastamos no jogo anterior. Mesmo assim, a equipe mostrou uma valentia muito grande, foi atrás do resultado."

Mais respostas

Estilo de jogo da Espanha

"A equipe da Espanha é uma equipe que joga com posse, que demoramos a encontrar um posicionamento para que pudéssemos anular."

Análise sobre a partida

"A iniciação da equipe adversária e principalmente a ótima movimentação dos três homens de meio que abasteciam a todo o momento os seus homens de fora, os dois garotos aí muito bons, com características sul-americanas, e que fizeram a diferença no jogo de hoje. Mas o Brasil sai daqui com um saldo muito positivo e eu não tenho dúvidas que se fosse a primeira partida ela teria talvez um outro nível de atuação."

Rafael Ribeiro/CBF

Desgaste físico

"É natural que o nosso desgaste foi muito alto. Temos esse sentimento de repetirmos uma equipe que precisa adquirir um conjunto e, ao mesmo tempo, de repente oxigenar. Ficamos na dúvida do que fazermos e acreditamos que uma recuperação aconteceria, fato esse que não se deu por completo."

Dorival e a delegação brasileira retornam ao Brasil. Os jogadores convocados retornam a partir de amanhã para as cidades de seus clubes.