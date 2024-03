Nesta sexta-feira (1º), o técnico Dorival Júnior fez a sua primeira convocação da Seleção Brasileira com muitas novidades em relação à convocações recentes algumas surpresas, incluindo a presença de jogadores do São Paulo e do Flamengo na lista final.

Em sua primeira entrevista coletiva pós-convocação, Dorival Júnior teceu elogios ao trabalho anterior de Fernando Diniz, mas pediu novamente o apoio do torcedor brasileiro afirmando que a Seleção possui maior respeito fora do país atualmente do que do território nacional.

"Nenhuma reformação pode ser feita de maneira radical. Toda mudança necessita ser feita de modo continuo atuando no reconhecimento que alguns esses atletas mereceram estar nos últimos anos e continuarão a estar. Temos que observar a chegada de alguns jovens oriundos de nossas seleções assim como nas equipes que estão jogando nossos campeonatos regionais nesse momento. Imaginamos que daqui a dois anos esses jovens estarão em condição melhor na sua carreira."

"Temos jogadores promissores acompanhados de perto e que merecerão ter suas oportunidades. Procuramos fazer apanhado geral do que está ocorrendo lá fora, alguns não estão e procuramos fazer uma seleção que volte a nos representar de modo sério concentrada e focada dentro do conhecimento aquilo que é vestir uma camisa como a nossa."

"Por isso eu digo ao torcedor brasileiro: Acredite no trabalho, tenha confiança e voltem a viver o momento da nossa seleção. É tudo o que nós queremos que aconteça. Sei que essa relação vai se aproximar mais com o tempo, mas vai ter a cada dia mais momentos em que nós consigamos passar tudo aquilo que queremos e desejamos e o torcedor sinta confiança em todo esse grupo e quando tudo isso acontecer podem ter certeza que Seleção fortalecida internamente com os jogadores sabendo o que representam para seu povo, essa simbiose fará com que voltemos a ter uma seleção forte."

Richarlison lesionado e convocado

Em outro momento da coletiva, Dorival Júnior falou sobre a situação de Richarlison, diagnosticado com lesão no Tottenham e convocado pela Seleção. Apesar do desfalque nos Spurs, o técnico da Seleção garante que o atacante estará disponível.

"Rodrigo Lasmar teve contato com o jogador e estão extremamente otimistas provavelmente ficará de fora da partida seguinte mas estrará em condições logo á frente. É uma situação o que eles não veem que seja um problema até porque acreditam em uma resolução rápida assim como Marquinhos."

Dorival Júnior também falou sobre a expectativa e ansiedade pela rápida conquista de resultados nos amistosos que a Seleção terá diante de Inglaterra e Espanha.

"Vivemos a nossa vida sempre em base nos resultados. No cargo em que estamos é natural que todos estejam na expectativa de uma estreia em que voltemos a jogar dentro daquilo que estamos acostumados a ver na Seleção. Isso daí já vinha sido mostrado independentemente dos resultados, ela já começava a dar uma clareza em relação à atuação. Teremos um tempo mínimo e sabíamos disso não pode servir como bengala para que não tenhamos uma equipe competitiva. Vamos colocar uma equipe para brigar em situação de igualdade com qualquer solução. Tempo é o que não temos mas precisamos de resultados para ontem e isso é que fazemos no clube."

"Temos uma pré lista inicial que pode aumentar e outros podem sair mas importante é que todos estarão sendo observados e dessa responsabilidade não fugiremos nunca. Não foi fácil elaborar a lista e tempos que pensar em muitos detalhes, sendo o principal o encaixe tático."

Veja outros trechos da coletiva de Dorival

A diferença de trabalho entre clube e seleção: "O trabalho é muito diferente inclusive você tem uma partida pelo clube e no dia seguinte estrará observando para aprimorar o que foi visto e na seleção teremos 10 dias a partir da apresentação dos jogadores e poucos ali entre apresentação e a partida inicial. Não é um trabalho fácil, estou tentando me adaptar rapidamente à tudo isso. O primeiro mês foi bem complicado confesso vocês, 20 anos fazendo uma rotina de trabalho e de repente tendo que muda-la para que nos adaptemos á essa nova condição mas ela é rápida raças a deus. Espero que não sejam problemáticos esses detalhes, o principal é que tenhamos uma equipe confiável rapidamente."

Projeção tática: "Projetamos essa convocação começando a desenhar de maneira mais direta, até então foi em tentar alinhar o máximo possível esses nomes dentro de uma confecção inicial. A parti de agora detalhar mais é procurar um encaixe momentâneo de peças até o momento em que tenhamos esses jogadores em condições, esse será o maior desafio. Até então nos preocupamos muito com os momentos de cada um e com o encaixe teórico e agora tentaremos encaixar esses nomes em um sistema que deixe-os confortáveis."

A montagem da convocação: "Temos alguns jogadores que foram observados nesse processo e se lesionaram. Fomos ver o número considerável de jogos aqui no Brasil com quatro equipes divididas observando jogos mais importantes da rodada e agora vamos ampliar esse leque abrindo mais para outros campeonatos, mantendo contato quase diários com esses atletas até mesmo alguns lesionados, com Rodrigo temos reuniões frequentes e se estenderam de forma mais contínua antes desses momentos e fez que buscássemos aproximação mais rápida com cada atleta e cada comissão diminuindo o impacto de nos reunirmos e colocarmos equipes em campo."

Critério para escolha de jogadores do futebol brasileiro e europeu: "Não podemos nos esquecer que estamos no início da temporada e que temos os melhores jogadores dentro deles no nosso país então ele fatalmente estará de seus clubes internamente. Acredito pelo número considerável de jogadores avaliados temos uma mescla interessante e demos atenção principalmente ao merecimento. A convocação foi mais nesse sentido buscando o máximo de cada um sendo que outros tem merecimento para estar aqui e por conta de uma lista restrita não podem estar aqui no momento mas estarão presentes naturalmente em outras listas."

Possível retorno de Neymar: "Está sendo monitorado, pode ter certeza disso está tentando acelerar o processo temos que respeitar protocolos de uma lesão difícil mas é um grande profissional sabe da importância dele e ele com certeza fará de tudo para estar presente o mais rápido possível."

Mudanças no setor defensivo: "As alterações não são em relação a última partida da Seleção que vinha desenvolvendo de forma interessante e sei que a equipe começava um novo momento mas não necessariamente. Dentro daquele desenho que nos preparamos precisava de alterações, não significa que não tenhamos aqueles jogadores em nosso grupo."

Vinícius Júnior e o problema de racismo: "Conversamos bastante com ele mas ele assimila de forma natural o que ocorre e não acreditamos que será um problema. Ele é um atleta muito preparado com capacidade de assimilação interessante mesmo com pouca idade. Ele tem qualidades e capacidade suficiente para se responsabilizar em ocupar um espaço importante na Seleção."

Sobre o atentado ao ônibus do Fortaleza: "Temos um respeito muito grande pela diretoria e jogadores do Fortaleza que passaram por dias muito complicado. Não foi a torcida do Sport mas sim pessoas desequilibradas que merecem uma punição severa. Precisa de uma media severa do Ministério Público para controlar uma situação que fatalmente causará problemas maiores. Clamamos pela ordem em nosso país e precisamos da atuação de todos os envolvidos na questão de segurança para a sequência dos campeonatos. Estamos vendo aí coisas absurdas ocorrendo em muitas áreas.

Manutenção do Brasileirão durante a Copa América

Durante e coletiva, o diretor Rodrigo Caetano foi questionado sobre a a decisão da CBF de não paralisar a Copa América durante a disputa do Brasileirão.

"A CBF se manifestou oficialmente e esse assunto relacionado ao diretor de competições mas faço uma consideração porque até pouco tempo atrás eu estava em clube. Por lá temos a natureza de olhar beneficiando o clube, mas existe uma diferença entre o real e o possível. Pelo o que soube temos uma limitação absurda sobre datas, todos sabem como são montados os calendários, priorizando primeiro Fifa, depois Conmebol e depois CBF. Faltam dias no ano para complementar tudo isso e o que puder ser feito pelo diretor de competições será feito."

"Não vejo isso como conflito porque a Seleção sempre será prioridade e os clubes são conflitante com suas competições. Vale ressaltar também que pouco tempo atrás nós sempre reivindicamos a parada em Data Fifa e isso já avançou em algum sentido, mas torneio intercontinental ele cooptou uma data a mais no calendário em dezembro porque determinou que os clubes da Conmebol precisarão de uma fase prévia em dezembro e o campeão da Champions só vai participar da final. Por tudo isso, existe o ideal e o possível e a diretoria de competições ás vezes via além do possível mas respeitamos o pleito dos clubes mas infelizmente não dá para atender na plenitude e isso foi devidamente explicado."