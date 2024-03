Durante o empate entre Brasil e Espanha, por 3 a 3, o recém contratado pelo Real Madri, Endrick, estreou no Santiago Bernabéu com gol. O jovem é o principal goleador da era Dorival Júnior, com dois gols, e foi mais uma vez destaque da equipe.

Mesmo começando no banco de reservas, o jovem de 17 anos entrou no intervalo na vaga de Raphinha e precisou de quatro minutos para estufar as redes com a perna esquerda.

— No primeiro jogo (contra a Inglaterra), quando eu fiz o primeiro só conseguia pensar no gol, aquilo me afetou um pouco na segunda bola que eu tive. Esse jogo entrei numa leveza impressionante, estava muito tranquilo... Entrei no aquecimento no Bernabéu, antes só tinha entrado até as escadas para tirar foto, mas pude jogar. Estou muito feliz, muito contente – disse o jogador, que destacou o novo espírito da seleção brasileira.

— A gente quer sempre vencer. O Danilo estava falando na roda que a gente precisa vencer, mostrar a cara do Brasil, o Vini também falou pra gente colocar o Brasil no topo de onde nunca deveria ter saído. Para isso a gente precisa ganhar campeonatos, ganhar jogos. A gente não vai prometer que vai ganhar todos os jogos, mas não vai faltar raça, determinação, garra, não vai faltar nada.

Família

Com dois gols nesta Data FIFA e o artilheiro da Era Dorival Júnior, o atacante do Palmeiras ainda exaltou o apoio familiar depois da partida disputada em Madri.

— No final vi a minha família porque só eles estiveram comigo quando eu estava numa fase não tão boa, quando todas pessoas estavam me atacando pedra, me criticando, todos portais, todos jornalistas, toda imprensa estava me atacando somente eles estavam ao meu lado. Eles conversaram comigo e me acolheram bem. Eles transformaram minha cabeça. Agradeço a eles e nada menos importante que meu Deus, que sem Ele não seria ninguém. E ao meu irmão, que novamente pediu para eu fazer um milhão de gols (risos), pude fazer um gol e estou louco para chegar no Brasil e dar um abraço nele.

Está com moral

Após o jogo, Rodrygo, futuro companheiro de equipe de Endrick no Real Madri, comentou sobre a primeira exibição do atacante no Santiago Bernabéu.

— Endrick foi muito bem, entrou e já fez gol, primeiro gol dele no Bernabéu, isso dá confiança para ele no futuro, já vai conhecendo, conhecendo também o torcedor do Real Madrid. Ele já foi se sentindo em casa, estou muito feliz por ele – afirmou ao SporTv.