Dono da melhor campanha geral na primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a campo na noite deste domingo, às 19h30, para encarar o Tombense, no estádio Ipatingão, pela fase semifinal do torneio.

A Raposa tem a vantagem de jogar por dois empates ou por uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols para chegar à decisão do estadual e voltar a levantar a taça que não conquista desde 2019.

Do outro lado, o Tombense chega a sua quinta semifinal na história da competição, e sonha em repetir o feito de 2020, quando chegou à grande final. Esta será a primeira vez que os dois clubes se enfrentam na fase de mata-mata do Mineiro.

O Gavião Carcará se classificou entre os quatro semifinalistas por ter sido o melhor segundo colocado entre os três grupos da primeira fase, alcançando 15 pontos e deixando o Athletic, com 13, e o Pouso Alegre, com 9, para trás.

As duas equipes se enfrentaram 12 vezes até aqui, e o time celeste leva ampla vantagem, com sete vitórias contra duas apenas do Tombense, além de três empates. No último confronto, realizado em 2022, o Cruzeiro venceu por 2 a 0 em casa.

Tabus em jogo

Para chegar à final do Campeonato Mineiro, o clube de Tombos precisará quebrar um retrospecto negativo. Todas as vezes que o time entrou em campo com desvantagem no critério de desempate, acabou eliminado pela equipe de melhor campanha.

O Cruzeiro, por sua vez, quer manter a boa escrita contra os clubes do interior nos últimos anos. Desde 2010, quando perdeu para o Ipatinga, o time celeste não sabe o que é ser eliminado por uma equipe fora da capital.

De 2011 pra cá, a Raposa jogou oito mata-matas contra América-TO (2011), Villa Nova (2013), Boa Esporte (2014 e 2019), Patrocinense (2018 e 2019), Tupi (2018) e Athletic (2022), levando a melhor em todas.

Cruzeiro conta com bom desempenho fora de BH

Outro fator que o time comandado por Nicolás Larcamón tem a seu favor é a campanha como visitante. A equipe cruzeirense é a única entre os semifinalistas que tem 100% de aproveitamento longe de seus domínios.

O clube celeste fez nove dos 15 gols marcados no estadual na casa do adversário, e teve a meta vazada somente duas vezes. Dos quatro gols que Dinenno, artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Mineiro fez até aqui, três foram fora de Belo Horizonte.

Camisa 9 é a principal esperança do time de Tombos

Goleador máximo do estadual ao lado de Gonzalo Mastriani com seis gols, Igor Bahia é o grande destaque do Tombense. Em busca da artilharia isolada da competição, o atacante pode manter a escrita das últimas oito edições da competição.

Desde 2016, o artilheiro do Campeonato Mineiro estava em um dos clubes presentes na final. A última vez que o líder em gols não jogou a final foi em 2015, quando Leandro Damião defendia o Cruzeiro e balançou as redes nove vezes.

A escolha por Ipatinga

Para a partida de logo mais, a diretoria do Tombense optou por mandar o duelo para o estádio Ipatingão, cerca de 265 km de distância de Tombos. De acordo com o presidente do clube, a escolha se deu por questões financeiras e estruturais.

O estádio Almeidão, onde a equipe costuma jogar como mandante, tem capacidade para receber até 6.555 torcedores. A outra opção usada constantemente pela equipe é o estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, a 59 km de distância de Tombos, que comporta até 13.971 pessoas.

O Ipatingão, por sua vez, tem 22.500 lugares. A expectativa é de que o estádio seja tomado pela torcida cruzeirense, que tem disponíveis mais de 21 mil ingressos para o confronto. Já para os “donos da casa”, foram disponibilizados 300 ingressos.

Tombense deve ter mudanças

Em relação a equipe que entrou em campo na derrota para o América-MG, o técnico Raul Cabral pode fazer alterações na defesa e no meio de campo. Emerson e Pedro, que não jogaram na última rodada, devem voltar às laterais.

No meio, Mikael e Kaio Mendes entram nos lugares de Silas e Rickson para atuarem ao lado de Denner e Rafinha. No ataque, a dupla formada por Igor Bahia e Felipinho segue mantida entre os 11 iniciais.

Provável escalação: Felipe Garcia; Pedro Costa; Zé Vitor, Wesley Marth e Emerson Barbosa; Mikael, Kaio Mendes, Denner e Rafinha; Igor Bahia e Felipinho.

Cruzeiro tem novidades entre os relacionados

O treinador Nicolás Larcamón deve manter a equipe titular que entrou em campo na vitória diante do Uberlândia, pela oitava rodada do estadual. A única dúvida fica no setor ofensivo, com Mateus Vital, que esteve entre os 11 iniciais e Robert, que começou como titular na temporada.

Entre os reservas, o argentino conta com o retorno do zagueiros Neris, que volta de lesão, e o atacante Barreal, recém contratado por empréstimo junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos, e relacionado pela primeira vez para compor o elenco.

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Mateus Vital (Robert); Arthur Gomes e Dinenno.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva;

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira;

Assistente 2: Pablo Almeida Costa;

VAR: Emerson de Almeida Ferreira.