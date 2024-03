Após terminar a fase de grupos do Campeonato Mineiro com a melhor campanha, o Cruzeiro retorna a campo no próximo domingo (10) e dessa vez para enfrentar o Tombense, pelo jogo de ida das semifinais, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Ipatingão, em Ipatinga.

Dessa forma, a Raposa também defende uma escrita de 13 edições do Estadual, sem ser derrotada para clubes do interior nos mata-mata contra um time belo-horizontino.

A última vez que isso aconteceu foi nas semifinais do Campeonato Mineiro de 2010, quando o Ipatinga superou o Cruzeiro em pleno Mineirão e decidiu e perdeu o título para o Atlético-MG.

O tabu se inicia no Gigante da Pampulha, após a conquista do Galo, que levou a melhor sobre o Tigre do Vale do Aço na final do Estadual e venceu pelo placar de 2 a 0.

Durante esse período, o Mineirão recebeu poucos jogos para o Cruzeiro para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2010 e foi fechado para as obras que permitiram ser para as sedes da Copa da Confederações em 2013 e da Copa do Mundo em 2014.

Nos últimos jogos contra times do interior nas semifinais do Campeonato Mineiro, a Raposa eliminou o América de Teófilo Otoni em 2011, o Villa Nova em 2013, o Boa Esporte em 2014, o Tupi em 2018 e o Athletic em 2022.

Desde então, o Cruzeiro conseguiu se classificar para as finais do Estadual e conquistou três títulos em cima do arquirrival Atlético-MG, além de dois vice-campeonatos contra o próprio Galo.

Para avançar a decisão do Campeonato Mineiro, a Raposa precisa de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols contra o Tombense nas semifinais, com datas marcadas para os dia 10 e 17, incluindo jogos de ida e volta.

Além disso, o Cruzeiro também conseguiu retomar o protagonismo que não conseguiu ter nas últimas cinco edições consecutivas do Estadual, onde não era líder geral desde 2018.

Cruzeiro deve ter força máxima para enfrentar o Tombense neste domingo pelas semifinais do Campeonato Mineiro

Para essa partida, o técnico Nicolás Larcamón deverá escalar o Cruzeiro com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição contra o Tombense, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, em Ipatinga.

Por outro lado, a Raposa terá que lidar com os desfalques do lateral-direito Kaiki, do meio-campista Japa e dos atacantes Gabriel Veron, Rafa Silva e Rafael Bilu, que ainda estão se recuperando de suas respectivas lesões no departamento médico e seguem previsão de retorno aos gramados.

Diante do Tombense, o Cruzeiro também aposta na boa fase do atacante Juan Dinenno, que é o artilheiro do time no Campeonato Mineiro com quatro gols marcados, ao lado de Hulk, do Atlético-MG e Renato Marques, do América-MG.