Após a saída de Fernando para a Ferroviária de São Paulo por empréstimo, outro jogador da base celeste deve sair, e trata-se do garoto João Pedro, que vinha sendo um dos destaques do time no início da temporada. Ele marcou dois gols decisivos para a Raposa no Campeonato Mineiro, sendo um deles um golaço na Arena MRV, no clássico contra o Atlético Mineiro.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Segundo apuração da VAVEL Brasil, o Cruzeiro busca um empréstimo para o ponta de 21 anos. Após uma conversa com uma pessoa ligada ao jogador, ele confirmou que existem dois clubes interessados no atleta (um da A e outro da B), a qual disse ainda que nada está concretizado, e que tem uma pequena chance dele voltar a treinar com o grupo celeste, mas a ideia é mesmo um empréstimo do garoto.

João Pedro vem treinando em separado na Toca da Raposa II após ser flagrado em uma festa com mais dois companheiros de base depois da eliminação para o Sousa na Copa do Brasil.

Em entrevista para a Itatiaia, Paulo André, diretor de estratégias do Cruzeiro, comentou sobre os planos para os garotos da base do clube. Confira a fala do diretor da Raposa para a rádio:

“Os outros, Ruan Santos, Fernando Henrique, Ian Luccas e agora o Fernando e o João Pedro, a gente entendia que precisavam de minutos e não teriam neste ano. Nossa ideia era realmente emprestá-los. Não foi punição aos atletas o empréstimo, mas foi uma proteção ao elenco para avisar que há regras e elas serão cumpridas”.

O ponta celeste foi revelado pelo Flamengo onde permaneceu até 2022 e passou por um momento complicado na carreira após a morte de seus colegas na tragédia no Ninho do Urubu. O jogador foi vendido ao Real Valladolid B, da Espanha, outro clube de Ronaldo Fenômeno, até chegar ao Cruzeiro em 2023, inicialmente para a base do clube, onde foi destaque marcando 7 gols em 19 jogos e sendo Campeão Mineiro e da Copa do Brasil no ano passado. João Pedro também foi chamado por Zé Ricardo para o jogo contra o Cuiabá pelo Brasileirão de 2023, mas acabou não tendo chance.