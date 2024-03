O Ba-Vi é Tricolor! Na noite desta quarta-feira (20), o Bahia, de virada, superou o Vitória em duelo importante pela Copa do Nordeste.

Após a partida, o técnico Rogério Ceni fez análise da partida do Esquadrão, que saiu atrás do placar, virou na primeira etapa e, por fim, conseguiu segurar o resultado com um a mais na Arena Fonte Nova.

"Minha opinião é que o Bahia só perdeu o controle do jogo quando cansou no final. Mesmo em 11 contra 10 a gente deixou a desejar nesse sentido. Nós, até no último jogo também, tivemos mais a posse. Nós tivemos situações difíceis essa semana. O Cauly não treinou, Everton treinou 10 minutos ontem. Trouxe apreensão até para nós. Agradecer o esforço que eles tiveram, até bastante debilitados", disse Ceni.

"O pior momento nosso no jogo foi o 11 contra 10. Nós perdemos o que temos de melhor, que é controlar o jogo. Concordo que se tivessem mais uma ou duas substituições, as coisas teriam acalmado. É difícil substituir Everton e Cauly. Eles geram um tipo de jogo que é difícil encontrar um jogador dentro do grupo", completou.

O comandante também fez questão de agradecer o apoio do torcedor baiano, que lotou a Arena Fonte Nova com mais de 48 mil torcedores e contribuiu para que o Esquadrão alcançasse seu nono jogo de invencibilidade na temporada.

"Fico feliz de estar sempre vencendo aqui. O incentivo do torcedor é um combustível. Vejo uma excelente campanha dentro de casa. Não são competições iguais ao Brasileiro, mas é importante estar vencendo. São 14 jogos que a gente sai vencedor. Acostumar a vencer é um marco importante. Essa imposição é ajudada pela presença do nosso torcedor".

Rogério Ceni agora direciona as atenções para o jogo deste domingo, contra o Maranhão, novamente pela Copa do Nordeste. Em seguida, o Tricolor disputa a final do Campeonato Baiano diante do Vitória. O Esquadrão já está classificado para a próxima fase da competição regional.