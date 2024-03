O Bahia segue mais líder do que nunca na Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (06), o Esquadrão Tricolor superou o Ceará, de virada, na Arena Castelão, por 2 a 1, com tentos de Everaldo e Thaciano.

Após a partida, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva e elogiou as atuações de Everaldo, Thaciano e também protegeu Kanu, alvo de muitas críticas por parte dos torcedores tricolores.

"A gente tinha a ideia de ter mais presença de área. Com Everaldo e Thaciano a gente teve mais peso à frente, mais chegada. Nos primeiros 25 minutos a gente teve mais dificuldade. A gente abriu o Jean, foi um erro meu. Quando trouxemos ele mais para dentro, criamos mais chances de gol. O Ceará e o CRB estavam invictos em casa. São vários triunfos nesses 13 jogos. E fora de casa, fica mais difícil jogar a cada três dias".

"Quem toma gol é o goleiro, não o zagueiro. O zagueiro joga no conjunto de onze jogadores. Normalmente joga um jogo Kanu, outro Gabriel. Um Jogo Cuesta, outro David. Um jogo Gilberto, outro Arias. Quem dá a denominação de titular são vocês. Eu nunca vi um zagueiro sofrer gol. Só o Kanu que sofre gol? Não há titularidade. Na esquerda às vezes joga o Juba, hoje jogou o Rezende, e também já jogou o Cicinho. Vamos tentar ter o time inteiro, sem lesões. Quero chegar em uma final de Copa do Nordeste? Quero! Mas não vou sacrificar um Campeonato Brasileiro. Kanu que errou em alguns jogos é quem começa a jogada do gol do Thaciano. O Thaciano não é o cara que dribla, não é o cara que mais salta, mas é o cara que melhor reúne todos os aspectos. É o cara que é nota sete em tudo. Reúne várias características e precisa ser muito valorizado. Quando eu preciso dele aberto, ele faz, de pé trocado, ele faz. É um jogador muito útil. Faz todas as coisas bem. E o principal, ajuda na hora de marcar. Nunca se entrega. Ele só sai quando está já sem condições. E está em um ano muito especial. Talvez seja nossa principal peça nesses 13 jogos", finalizou.

Por fim, o comandante baiano, que na conquistou a Copa do Nordeste com o Fortaleza, comentou sobre o torneio e suas dificuldades.

"Eu acho que temos muito bons times aqui no Nordeste. O Ceará, o CRB, o Sport. Jogos apertados e que foram bons testes para a gente. Realmente Rio de Janeiro e São Paulo você tem mais enfrentamentos entre times da Primeira Divisão, mas aqui temos bons testes. Equipes que trazem dificuldade para a gente. Não é fácil chegar no Flamengo, olha quanto eles investem. Vocês falam “Ah o Grupo City”, mas não é bem assim. Olha as diferenças. Ano passado fizemos grandes jogos contra Corinthians e Atlético-MG. A Copa do Nordeste é muito importante para isso, se não no Campeonato Baiano vamos ter apenas um enfrentamento contra um time de Primeira Divisão. Aqui podemos jogar contra outras equipes qualificadas", comentou.

Agora, o Esquadrão foca suas forças nas semifinais do Campeonato Baiano. Neste sábado, fora de casa, às 16h, o Bahia mede forças com o Jequié, pela partida de ida do confronto que vale vaga na grande decisão do estadual de 2024.