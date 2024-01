Na noite dessa quarta-feira (17), o Vitória venceu o Jacuipense por 1 a 0, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Baiano, na Arena Valfredão. lury Castilho marcou para o Leão.

Vitória domina e marca

O jogo começou com o Jacuipense dominando, mantendo bola no pé e ditando os minutos iniciais. Do outro lado, o Vitória se defendeu tão bem que Lucas Arcanjo nem precisou trabalhar e também foi efetivo no setor ofensivo. Aos 23, lury Castilho marca após disputar rebote com zagueiro adversário, o garoto encheu o pé para o fundo das redes. Na reta final, o Vitória ainda criou boas chances para fazer mais gols, mas pararam na falta de pontaria, e também em talentosas defesas de Marcelo.

Nada de gols

A partida recomeçou com o Jacuipense mais ofensivo, e sedento de empate. Já o Vitória teve algumas chances para vencer no contra-ataque, mas não soube aproveitar. Do outro lado, quando o time casa finalmente conseguiu levar perigo, Lucas Arcanjo apareceu pare fazer grande defesa. Na reta final, com velocidade, o Vitória chegou nas entradas de Zé Hugo e Eryc Castillo, mas o placar seguiu sem mudanças.

O jogo anterior

Em jogo sem emoção, Barcelona de Ilhéus e Juazeirense empataram em 0 a 0, em jogo disputado no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus-BA.

Próximos Jogos

Pela segunda rodada do Campeonato Baiano, no sábado (20), o Vitória recebe o Bahia de Feira no Barradão, às 16h. No mesmo dia, o Barcelona de Ilhéus enfrenta o Jequié, às 18h30. Já o Jacuipense visita o Juazeirense no domingo (21) às 18h30.