Vitória vence Sport, levanta troféu da Série B e complica rival

O Barradão viveu uma tarde de sábado (18) mágica e com direito a taça, o Vitória venceu o Sport, por 1 a 0, e se sagrou campeão ainda em partida válida pela 37ª rodada, da Série B, do Campeonato Brasileiro. De brinde, eliminou toda e qualquer chance de acesso da equipe pernambucana. Osvaldo anotou para o Leão da Barra.

Sport domina, mas não marca

A bola rolou no Barradão, com o Sport sendo superior, pressionando e saindo em busca de gols. Enquanto isso, o Vitória seguia à espreita, observando o adversário, mas também dando espaços. Aos 17, Love recebeu passe na ponta direita de ataque e mandou bonita para Labandeira na marca do pênalti, mas o atacante ficou cara a cara com Lucas Arcanjo e mandou para fora. Na sequência, o Leão chegou bem pela esquerda mais uma vez. Love deu bom passe para Felipinho na ponta esquerda, o camisa 6 cruza com perigo na segunda trave. Labandeira chegava por ali, mas não consegue finalizar.

Se a situação já estava para o Leão pernambucano por causa da falta de pontaria, ficou pior após Vágner Love cair no gramado sentindo muitas dores, e infelizmente, deixar o campo aos prantos, sendo substituído por Peglow. A perca de Love, deu um gás para o time adversário, que acordou e pouco a pouco, começou a rugir. Aos 31, Dudu dá passe para Matheusinho na ponta esquerda, e o camisa 6 cruza para Iury Castilho, que chega atrasado no lance. Na sequência, Osvaldo cobra mais uma na primeira trave, mas a defesa tira. Na sobra, mais um cruzamento. Desta vez, a bola chega em Camutanga, que é bloqueado pela defesa. Sem mudanças, o árbitro soou o apito, e encerrou a etapa inicial zerada.

Vitória sagra-se campeão

A etapa final começou no mesmo ritmo da primeira, porém com um ar diferente, já que Sport seguiu pressionando e o Vitória errava bem menos que no início. Aos quatro, Labandeira cruzou na área e Peglow furou ao tentar a bicicleta. A bola cai nos pés de Negueba, que chuta colocado para linda defesa de Lucas Arcanjo. Na sequência, Felipinho faz boa jogada pela ponta esquerda, dribla a marcação e cruza na segunda trave. Fabinho aparece por lá e cabeceia nas mãos de Lucas Arcanjo.

Enquanto a equipe de Enderson Moreira empilhava chances, o Vitória fazia sua leitura de jogo, e pouco a pouco, conseguiu se infiltrar na área do adversário, e com bola no fundo das redes, deixar o Sport para trás. Aos 18, Osvaldo foi acionado por Rodrigo Andrade perto do meio-campo, com liberdade, e chutou colocado no canto esquerdo do goleiro Jordan, abrindo para o Vitória. Além da desvantagem no marcador, o Leão pernambucano ainda ouviu a torcida adversária gritar "Olé", enquanto tentava se recompor. Nos acréscimos, Matheus Gonçalves ainda finalizou rente à trave, mas a bola foi para fora.

Recorde de Público

Com recorde de público nas arquibancadas, o Vitória ergueu a taça em casa diante de 28.372 pagantes.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Vitória chegou aos 72 pontos, pontuação recorde da equipe no Brasileiro por pontos corridos. O Sport, com 60, caiu para a oitava posição e chega à última rodada da competição com remotas chances de acesso.

Próximos Jogos

O Vitória encerra a participação na Série B no próximo sábado (25), quando visita a Chapecoense, ás 17h, na Arena Condá. No mesmo dia e horário, o Sport receberá o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro.