Vitória goleia Vasco e avança na Copinha

Na tarde deste sábado (13), Vasco e Vitória se enfrentaram pela segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. O confronto, disputado no estádio Ninho do Corvo, em Guarulhos, terminou em 4 a 1 para o time baiano. O gol vascaíno foi marcado por Cauã Paixão e os gols do timo rubro-negro foram marcados por Lawan (2x), Luis Miguel e Rodrigo Dias.

Quais eram as expectativas?

O Vasco chegou ao confronto como líder do grupo 29, tendo vencido duas partidas e empatado uma. Era uma das equipes ainda invictas a ter chego nessa segunda fase, portanto havia grande expectativa sobre o time.

Já o Vitória chegou ao duelo tendo sido o segundo colocado do grupo 30, tendo feito campanha parecida à do Vasco: dois empates e uma vitória.

Goleada rubro-engra

Desde o começo do jogo, ficava evidente a disparidade de concentração entre as duas equipes. Vasco cometeu erros de passe nos minutos iniciais de jogo, porém um Vitória ainda muito morno não foi capaz de abrir o placar.

Para ajudar a iludir um pouco a torcida, o gol que abriria o placar sairía dos pés de um jogador vascaíno: Cauã Paixão. O camisa 9 abriu o placar em rebote de jogada do ataque cruzmaltino.

Apenas poucos minutos depois viria o balde de água fria com o empate do Vitória, que saiu dos pés de Lawan. O gol do camisa 9 veio, tal qual o gol vascaíno, em rebote de jogada do ataque.

Cerca de 10 minutos depois, o mesmo Lawan ampliaria em mais uma ótima jogada de ataque. Em lance de muito repertório ofensivo de todo o time, o camksa 9 apenas concluiu para o fundo das redes do goleiro Lecce.

Vasco ainda tentaria reagir de alguma forma na primeira etapa, mas Vitória tinha o jogo sob controle. A perda de Estrella, machucado, ainda no final do primeiro tempo, foi outro baque para o cruzmaltino, que perdia ali seu principal armador.

Ao retorno da segunda etapa, Vasco retornou mais motivado, tendo criado chance clara de gol nos primeiros minutos.

Apesar desse volume inicial, quem balançaria as redes seria o Vitória, que acharia seu terceiro gol com Luis Miguel, em chute que contou desvio do zagueiro Vitor Manoel para encontrar o fundo das redes.

Menos de cinco minutos depois, em jogada de bonita tabelinha entre os atacantes do Vitória, Rodrigo Dias marcava o quarto da equipe baiana.

Dali em diante, Vasco apenas se defendeu das investidas ofensivas de um alarmantemente superior Vitória, que em momento algum pareceu perder o foco na partida.

Vasco ainda criaria algumas chances, principalmente na bola parada, mas sem sucesso. O apito final em 4 a 1 selou a merecida eliminação vascaína e a merecida classificação rubro-negra.

Próxima fase

O adversário do Vitória na terceira fase está definido. O Ibrachina venceu o Macapá, segundo colocado do grupo 29, por 4 a 0, e enfrentará o Vitória na próxima fase decisiva da Copa São Paulo de Juniores.