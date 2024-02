Nesta quarta-feira (28), o Bahia terá mais um desafio importante na temporada e dessa vez para enfrentar o CRB, em confronto válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2024, às 21h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Na tabela de classificação do Grupo B, o Esquadrão de Aço se mantém na segunda colocação com seis pontos somados, incluindo dois triunfos e apenas uma derrota em três jogos disputados até o momento.

Dessa forma, o Bahia também pode assumir a liderança da chave, em caso de vitória sobre o CRB nesta quarta-feira e ultrapassando o Fortaleza, que ficou no empate contra o Sport na última rodada.

Além da liderança do Grupo B, o resultado positivo também garantirá ao Tricolor a melhor campanha até então da Copa do Nordeste, que atualmente ocupada pelo próprio CRB, rival desta noite.

No entanto, o Bahia pode ampliar sua sequência positiva em seu quarto jogo consecutivo como visitante nesta atual temporada, sob o comando do técnico Rogério Ceni.

Após ser derrotado para o arquirrival Vitória no Ba-Vi do Campeonato Baiano, o Esquadrão de Aço goleou o Moto Club para passar de fase na Copa do Brasil, além de derrotar o Juazeirense, pelo estadual.

A última vez que o Tricolor esteve na capital alagoana traz boas lembranças e justamente no Trapichão, onde o clube soteropolitano conseguiu o acesso na última rodada para a Série A do Brasileirão, como uma vitória por 2 a 1 sobre o Galo da Pajuçara.

Bahia terá os retornos de Jean Lucas e Rezende e Luciano Juba contra o CRB pela Copa do Nordeste

Para essa partida, Bahia deverá contar com os retornos dos volantes Jean Lucas e Rezende, que cumpriram suspensão no último jogo do Esquadrão de Aço, pelo Campeonato Baiano, diante do Juazeirense no fim de semana.

Além deles, o Tricolor da Boa Terra também deve escalar o lateral-esquerdo Luciano Juba entre os titulares, após ser liberado pela diretoria por motivos particulares para acompanhar o nascimento do filho.

Por outro lado, o atacante Oscar Estupiñan, está recuperado de uma gripe e ficará à disposição da comissão técnica nesta quarta-feira diante do CRB, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Depois de poupar atletas no ultimo fim de semana pelo estadual, o técnico Rogério Ceni deve mandar o Bahia com força máxima contra os alagoanos, entre eles estão os meio-campistas Everton Ribeiro e Cauly, que foram reservas contra a Juazeirense, devem retornar ao time titular.

Provável escalação do Bahia contra o CRB

Marcos Felipe; Arias (Gilberto), Kanu, Víctor Cuesta (David Duarte) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Biel e Thaciano (Everaldo).