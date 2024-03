A noite desta quarta-feira (20) foi marcada por clássico na Copa do Nordeste. Pela sexta rodada da fase de grupos da comeptição regional, o Bahia recebeu, na Arena Fonte Nova, o Vitória, com direito casa cheia com mais de 48 mil tricolores. O Leão da Barra saiu na frente com gol de Alerrandro, mas, com tentos de Jean Lucas e Kanu, o Esuqadrão Tricolor virou o duelo, triunfou por 2 a 1 e conquistou mais três pontos importantes na luta pelo penta-campeonato nordestino.

Virada Tricolor!

Foto: Divulgação/Bahia

O clássico entre Bahia e Vitória começou de maneira intensa na Arena Fonte Nova. Explorando os contra-ataques, o Vitória foi quem criou as primeiras oportunidades da partida e, logo aos cinco minutos, PK finalizou com perigo para boa defesa de Marcos Felipe. Na seuquência, foi a vez de Alerrandro ter sua oportunidade. O camisa nove recebeu na intermediária e mandou uma bomba para marcar um golaço e abrir o marcador no Ba-Vi.

O Bahia, por sua vez, ficava com a bola, mas sofria com dificuldades para levar perigo à meta rubro-negra. A primeira grande oportunidade da equipe comandada por Rogério Ceni, no entanto, resultou em gol. Kanu acertou bom passe entre linhas para Everton Ribeiro, que serviu Jean Lucas, que encheu o pé e empatou o duelo.

O Esquadrão ainda teria chances como Everton Ribeiro e Thaciano até que, aos 48, Kanu aproveitou sobra após cobrança de escanteio de Cauly e virou o duelo, fechando a primeira etapa com triunfo tricolor por 2 a 1.

Precisando do resultado, o Vitória voltou para o segundo tempo com comportamento inflamado e, aos 21 minutos, perdeu o atacante Matheus Gonçaves, expulso após chutar Caio Alexandre. Jogando com um a mais e com os três pontos nas mãos, bastou ao Bahia saber controlar a partida para seguir com mais um triunfo importante na busca pelo penta-campeonato do Nordeste.

Situação na tabela

Foto: Divulgação/Bahia

Com o triunfo, o Bahia de Rogério Ceni segue na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com 15 pontos e garantiu, de maneira antecipada, a sua classificação pata a próxima fase da Copa do Nordeste. Já o Vitória, que ainda luta para avançar a fase mata-mata do torneio, fica com oito pontos, na quinta colocação do Grupo A.

Próximos compromissos

Foto: Divulgação/Bahia

A dupla Ba-Vi volta a campo no próximo final de semana, novamente pela Copa do Nordeste. No próximo sábado (23). o Vitória vai à Arena Castelão enfrentar o Fortaleza, enquanto o Bahia, no domingo (24), recebe o Maranhão. Ambos os duelos serão válidos pela sétima rodada da fase de grupos da competição.