Durante os últimos dois dias, o nome do treinador Quique Setién, espanhol de 65 anos de idade, vem sendo ventilado como possível novo treinador do Botafogo.

O treinador, que tem passagem por gigantes europeus, entrou no radar do alvinegro, segundo reportam alguns jornais. Sua trajetória não é tão conhecida aqui no Brasil, portanto preparamos uma linha cronológica de sua carreira.

Carreira sólida como jogador

Reprodução/Acervo da internet - Imprensa espanhola

Antes de se tornar um treinador conhecido no futebol espanhol, Quique teve uma sólida carreira no futebol local.

Em 19 anos de carreira profissional, defendeu as cores de Racing Santander, Atlético de Madrid, Logroñes e Levante. Foram mais de 500 partidas disputadas pelo meio-campista, que marcou mais de 100 gols na sua carreira.

Enrique chegou a defender a Seleção Espanhola durante 3 partidas entre 1985 e 1986, mas sem ter tanto prestígio a nível internacional. Ele chegou a ser convocado para a Copa do Mundo de 1986, mas ficou a competição inteira no banco de reservas.

Se aposentou da carreira de jogador em 1996, aos 37 anos, defendendo as cores do Levante.

Acervo de fotos/Jornal El Desmarque - Espanha

Carreira como treinador

Sua trajetória como treinador se inicia em 2001, pelo mesmo Racing Santander que tanto defendeu durante a carreira como jogador.

Sua passagem por lá durou apenas um ano. Após essa saída, passaria por alguns outros times de divisões inferiores na Espanha, como Poli Ejido, Logroñés e Lugo, além de ter treinado a seleção da Guiné Equatorial.

Acervo de fotos/Jornal Marca - Espanha

Sua primeira experiência comandando equipes de maior expressão veio em 2015, quando foi anunciado pelo Las Palmas, que disputava a primeira divisão espanhola.

Ele comandou a equipe por 2 anos, conseguindo alguns bons resultados, apesar de ter chegado na equipe com ela estando na zona de rebaixamento.

Ainda na primeira temporada, conseguiu ajudar o time a sair da zona de descenso à 11ª colocação. Sua impressão final nas Ilhas Canário foi positiva. Assim, quando deixou a equipe em 2017, rumou a um salto ainda maior na sua carreira.

Divulgação | Unión Deportiva Las Palmas

Passagem pelo Real Betis

Sem sombra de dúvidas, o grande trabalho da carreira de 22 anos como treinador de Quique Setién foi pelo Real Betis, clube da cidade de Sevilha, na Espanha.

Em sua primeira temporada, conseguiu levar o time aos seis primeiros colocados da liga nacional, os classificando para a Liga Europa. Ele esteve lá de 2017 à 2019, os treinando por duas temporadas e meia no total.

Foram 94 partidas por lá, com 39 vitórias, 22 empates e 33 derrotas. Por mais que pareça um retrospecto comum, é importante pontuar que o Real Betis não está entre as grandes forças financeiras da liga espanhola, portanto há sim muito valor nesse histórico.

Divulgação | Real Betis Balompié

O ápice de importância

Em janeiro de 2020, ao meio da temporada 2019-20, Quique Setién foi anunciado pelo Barcelona como novo treinador. Ele chegava com a responsabilidade de substituir Ernesto Valverde, que vinha tenho desempenhos questionáveis pelo clube catalão.

Friamente falando, seu desempenho pelo Barcelona não foi ruim. Foi vice-campeão da LaLiga, mas sucumbiu no cargo após sofrer a histórica goleada por 8 a 2 para o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Apenas três dias depois, teve a sua demissão anunciada pela equipe.

Divulgação | FC Barcelona

Histórico mais recente

Desde sua saída do Barcelona, em 2020, Enrique esteve desempregado por dois anos. Em 2022, porém, recebeu uma nova chance na elite espanhola, quando foi contratado pelo Villareal.

Ele chegava a um Villareal recém-campeão da Europa League sob a tutela de Unai Emery, que havia acabado de rumar de volta à Inglaterra, para treinar o Aston Villa.

Em sua primeira temporada, levou a equipe à quinta colocação, garantindo a classificação para a Europa League pelo terceiro ano consecutivo para o Submarino Amarelo.

Porém, a boa fase não duraria muito e, por conta de resultados negativos, seria demitido no final de 2023. Desde então, está desempregado.

Reprodução | Villareal Club de Fútbol

Em que pé estão as negociações com o Botafogo?

Segundo reporta-se por outros jornalistas, Quique estaria em conversas diretas com John Textor, presidente do Botafogo. Apesar disso, também é reportado que Setién não é o único alvo do alvinegro, que também mantém conversas com outros profissionais no mercado.

Desde a demissão de Tiago Nunes, em fevereiro, o clube tem tido Fábio Matias como interino comandando a equipe. Sob a tutela do paulista, Botafogo vive um grande momento, então não há pressa para uma reposição definitiva.