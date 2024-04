Às duas equipes entraram em campo hoje (2), às 19h (horário de Brasília) pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, a partida foi a abertura do Grupo C.

Primeiro tempo sem muitas chances

O jogo começou com o Internacional errando na parte defensiva, aos 3 minutos, após um chutão para frente do Chicco, Vitão tentou o dominiu, acabou escorregando e a bola sobrou para Passerini, que ajeitou para Lucco, que tentou cruzar na área, mas Renê recuperou a bola para o time gaúcho. No contra ataque do colorado, Bustos cruzou na área, Troilo escorregou e a bola caiu nos pés de Borré que finalizou, mas Moreno conseguiu travar o chute.

Aos 11 minutos, o Internacional teve uma bela chance com Borré, após erro do goleiro Chicco, que chutou em cima do Bustos, a bola sobra para o centroavante que demora a dominar e acaba sendo desarmado por Meriano. A outra boa chance do colorado aconteceu apenas aos 24 minutos, após receber na área, Mauricio tentou a finalização, mas acabou sendo travado por Troilo.

Segundo tempo frio

O segundo tempo também foi de poucas chances, começou com o Belgrano tendo a primeira boa chance da segunda etapa, logo no inicio da partida, o clube argentino chegou com perigo com Passerini, após Reyna ganhar a disputa de Bustos, ele aciona Marin que cruza a bola, Passerini dribla a marcação e finaliza por cima. A segunda boa chance também foi do Belgrano, após um cruzamento de Reyna, Barinaga acaba finalizando por cima.

Aos 6 minutos, o Internacional respondeu com Borré, Troilo errou, o atacante colorado aproveitou invadiu a área, e finalizou em cima do goleiro Chicco. A outra chance da equipe colorada veio acontecer aos 39 minutos, Wesley recebeu na esquerda, cruzou para Borré que acaba cabeceando em cima do goleiro.

Aos 46 minutos, o Internacional ainda teve a chance de abrir o placar, após cruzamento na área, o goleiro Chicco afastou, a bola sobrou no pé do zagueiro Igor Gomes que finalizou por cima.

Próxima rodada

​​​​​​​O Internacional volta a campo na quarta feira (10) contra a equipe do Real Tomayapo, no Beira Rio, às 21h (horário de Brasília), a partida é válida pela segunda rodada do Grupo C.

Já o Belgrano, entra novamente em campo pela competição na quinta feira (11), às 23h (horário de Brasília), no Jocay, em Manta no Equador.