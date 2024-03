Na noite desta quarta-feira (13), em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil, o Internacional venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0 e avançou para a terceira fase da competição com dois de Enner Valência.

Domínio colorado

O time mandante começou levando perigo, com finalização de Bill, que parou no goleiro. O colorado deu a resposta com Wanderson e Enner Valência, mas não passou de Fabrício Santana.

Yago tentou surpreender para o time carioca, mas mandou a bola para fora. Até que aos 30 minutos, Maurício cruzou, o goleiro deu o rebote e Valencia estufou a rede, abrindo o placar para os visitantes.

O Inter seguiu pressionando, Maurício driblou o goleiro, finalizou e a defesa tirou em cima da linha. Aránguiz apareceu na sobra, mas perdeu a oportunidade. Emerson Carioca tentou o empate, mas parou no goleiro. E no último minuto, Yan salvou o chute de Alan Patrick em cima da linha. Encerrando o primeiro tempo no 1 a 0.

Classificação garantida

A segunda etapa começou violenta e Igor Fraga foi expulso. O volante da equipe carioca deu uma entrada forte em Bustos e levou o segundo amarelo. Aos 13 minutos, a bola foi cruzada para área e Valencia desviou para o fundo do gol.

Ainda no ataque, Alario arriscou e deixou o travessão balançando. Na sobra Borré mandou para fora. Com 28 jogados, João Victor tentou diminuir o placar, e mandou a pola muito próxima da trave de Anthoni.

O atacante Wesley quase ampliou, mas Fabrício espalmou e no rebote Borré perdeu a chance. Já nos acréscimos, Bustos soltou uma bomba de primeira e o goleiro fez milagre. Assim encerrando a partida 2 a 0, para o time gaúcho.

Situação na competição

A próxima fase será definida através de sorteio realizado pela CBF.

Próximos jogos

O Internacional encara o Juventude pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, no domingo (17), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. Enquanto o Nova Iguaçu enfrenta o Vasco da Gama, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Guanabara, no mesmo domingo (17), às 16h, em casa.