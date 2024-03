A atacante Tamara Bolt, mais conhecida como Bolt, demonstra confiança na preparação da equipe para a temporada do Brasileirão. Após conquistar títulos importantes como o Gauchão Feminino e o Brasil Ladies Cup em 2023.

"Estamos prontas para a estreia do Brasileirão e o restante do campeonato, sem passar por cima do processo. A gente sabe quais são os prós e contras da equipe, então o professor tem treinado nossas fragilidades intensificado cada vez mais as nossas qualidades”, ressaltou sobre os preparativos da equipe para a competição nacional.

Bolt se destaca por sua velocidade, e dribles deverá ser uma arma muito forte da equipe gaúcha. A jogadora que se destacou também, no ano passado pela base do clube.

A atacante espera elevar ainda mais seu jogo e contribuir de maneira significativa para o Internacional durante toda a temporada.

"As minhas expectativas são as melhores possíveis. Eu espero contribuir com mais gols e seguir dando assistências, pois é algo que me motiva bastante", disse.

O primeiro jogo das Gurias Coloradas pelo Brasileirão 2024 acontece no próximo sábado,16, contra a equipe do América-MG.