Bahia e Vitória fazem mais um clássico no ano, dessa vez na Arena Fonte Nova, já que o primeiro foi realizado no Barradão, e o Vitória saiu vencedor do confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Baiano, o Rubro-Negro tinha aberto o placar mas sofreu a virada, no entanto isso não abalou o time de Leo Condé, que ficou à frente do placar novamente já no fim da partida.

O confronto marcou um hit que vem se popularizando entre as torcidas do Brasil, o ''chama a samu''. O som se tornou popular após um influenciador do Vitória gravar e postar em sua rede social a torcida do Rubro-Negro entoando a música contra o rival Bahia.

O confronto agora é válido pela Copa do Nordeste, e desde segunda os ingressos para a partida estão esgotados. A partida da início a uma sequência de quatro clássicos em um mês, e coloca a prova o momento de seus técnicos com a maior sequência invicta em seus respectivos clubes, Léo Condé com o Vitória não perde há sete jogos, já Ceni com o Bahia não é derrotado há oito partidas.

As equipes estão em momentos distintos na competição, o Bahia é o líder do grupo B com 12 pontos em cinco jogos, a única derrota foi para o River-PI na segunda rodada.

Já o Vitória tem uma situação um pouco diferente, está em terceiro no grupo A, com 8 pontos e os mesmos cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota para a Juazeirense.

No Campeonato Baiano as equipes se enfrentarão nos dias 31 de maio e 7 de abril, após cinco temporadas sem clássico Ba-Vi na final. Depois se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro no dia 20 de abril.

Bahia vai a campo com o melhor que tem disponível

(Foto: Letícia Martins/ EC Bahia)

O Tricolor poupou grande parte da equipe titular no último sábado (16) contra o Jequié, que terminou 4 a 1 para a equipe do treinador Rogério Ceni.

O Bahia tem alguns desfalques para a partida, são eles Ryan, Cicinho, Roger, Sidney, Nicolás Acevedo, e o maior e principal, o lateral-direito Santiago Arias que está com a seleção colombiana para a Data FIFA.

Fora o último citado Rogério Ceni tem o melhor possível em cada posição para enfrentar o Vitória e sair da partida com o triunfo.

O artilheiro do Bahia no ano, Rafael Ratão será opção no banco para entrar durante a partida.

Provável escalação: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

Vitória tem desfalques para o segundo Ba-Vi do ano

(Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória)

O Rubro-Negro tem novidades e desfalques para a partida, entre os desfalques estão o volante Dudu, grande destaque no primeiro clássico do ano, suspenso pelo terceiro amarelo, o meia Daniel Jr. e o atacante Iury Castilho.

Já as novidades são quatro dos seis reforços do Vitória relacionados pela primeira vez, o grande reforço do Vitória para a temporada Luiz Adriano, os volantes Léo Naldi e Luan Santos e o zagueiro Reynaldo.

O técnico Léo Condé contará com Osvaldo, artilheiro do Vitória na temporada com seis gols, para levar os três pontos para casa e a segunda vitória em clássico no ano.

Provável escalação: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric; William Oliveira, Luan Santos, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro.

Retrospecto favorece o Tricolor

As equipes já se enfrentaram em 494 oportunidades, com o Bahia triunfando 192 vezes e o Vitória 152, além dos 150 empates. O lado tricolor marcou 671 gols e os rubro-negros 582. Em Copa do Nordeste foram 17 encontros e o Vitória venceu oito vezes, o Bahia cinco e o empate ficou no placar em quatro disputas.

Transmissão

A partida tem transmissão SBT na TV aberta mas apenas para o Nordeste, Nosso Futebol no canal fechado e Dazn no streaming. É possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real também na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA/PE);

Assistente 1: Clovis Amaral da Silva;

Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana;

4º árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos.

Vale lembrar que a Copa do Nordeste não utiliza a tecnologia do VAR na fase de grupos, somente na fase de mata-mata.