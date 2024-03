Na noite desta Terça-feira (12), O Bahia triunfou sobre o Caxias e garantiu sua vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Em partida válida pela segunda fase da competição, a Tricolor de aço empatou por 2 a 2 e teve sua classificação consolidada nos pênaltis.

Após o jogo, o técnico Rogerio Ceni falou sobre a dificuldade de achar o último passe, a falta de um camisa dez e que apesar do primeiro tempo ter sido abaixo do esperado, o time saiu satisfeito do trabalho em campo

“Primeiro tempo a gente deixou um pouco a desejar. Tentamos jogar como foi contra o Bahia de Feira, um pouco diferente dos outros jogos por ter três atacantes. Não conseguimos achar o último passe, até por não ter um camisa dez em campo. No segundo tempo mudou. O Cauly em campo já é um jogador que começa a pifar bem. O Ademir atacando a última linha. Mais uma vez criamos muitas oportunidades e perdemos muitos gols. Mas fizemos cinco gols e chegamos aos 13 pontos. É importante porque vai chegando na reta final do campeonato. Hoje fizemos nosso trabalho bem feito. Saímos satisfeitos, mesmo com o primeiro tempo um pouco abaixo do que a gente espera”

O técnico falou também sobre a concorrência de posições e de como o time está conectado para cada partida e também, relembrou as próximas competições de sua equipe

“Acho que é um time bem conectado com o que a gente trabalha no dia a dia. É um time com mais concorrência que o ano passado, trocamos nove jogadores do último jogo. Cabe a cada um aproveitar as oportunidades. A concorrência saudável, o estímulo é importante para que todos queiram vencer. Não podemos nos acomodar. O respeito é demonstrado jogando ofensivamente, jogando para vencer. Todo mundo foi até o limite e tentou fazer cada vez mais gols. Acho que a concorrência entre as posições estimula que você esteja sempre ligado”, disse Ceni.

“Amanhã vamos recuperar os jogadores e trabalhar com quem não jogou. Um dia com menos parte tática. Na sexta-feira vamos trabalhar o modelo de jogo. Precisamos vencer. A Copa do Nordeste é diferente do Baiano. A campanha é muito importante por causa do jogo único nas quartas de final. Quando fomos campeões lá com o Fortaleza, jogamos todos os jogos decisivos em casa, e isso faz diferença. A campanha na fase de classificação tem tendência a decidir na fase final”, finalizou.

Agora, o Bahia de Rogério Ceni se prepara para enfrentar Jequie pelo jogo de volta no Campeonato Baiano. O jogo será sábado (16), às 16h.