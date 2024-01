Novo técnico do Athletico, Osorio inicia trabalhos pelo Furacão

Juan Carlos Osorio, o novo técnico da equipe principal do Athletico Paranaense, já iniciou seu trabalho frente à equipe rubro-negra. O treinador se apresentou no CAT Caju neste sábado (6), junto com o elenco do Furacão, e teve a primeira reunião com os atletas e a comissão técnica.

Ele conheceu os detalhes da estrutura do complexo rubro-negro. Percorreu todas as áreas do CAT e conversou com funcionários do clube. Depois, ficou reunido com os jogadores do Furacão por cerca de uma hora.

Após a primeira troca de ideias com os atletas, Osorio concedeu entrevista exclusiva à Rede Furacão, transmitida ao vivo pela plataforma oficial do Athletico.

“Espero ansiosamente pelo primeiro jogo em casa, para sentir o calor e o apoio da torcida. Da minha parte, o compromisso é de dar sempre meus 100%. E contribuir, neste grande ano do centenário, para que o clube atinja os objetivos traçados. Me sinto surpreendido. Não dimensionava a grandeza e a modernidade do CAT Caju. É muito completo, funcional, à altura dos melhores da América do Sul e do mundo”, disse.

Junto com Juan Carlos Osorio, chegaram ao Athletico dois auxiliares técnicos: os colombianos John Mario Arango e Francisco Yony Londoño.

A primeira entrevista de Juan Carlos Osorio pelo Furacão