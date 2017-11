Meia Renatinho comemora acesso do Paraná: "Sentimento único"

Após uma década, Tricolor está de volta a primeira divisão do Brasileirão (Foto: Divulgação/ Paraná Clube)

Em jogo truncado, Paraná venceu o CRB e está garantido na série A do Campeonato Brasileiro 2018 junto a América-MG, Internacional e Ceará. A equipe parananense garantiu o acesso através do tropeço de dois adversários na briga: o Londrina empatou com o América-MG, e o Oeste perdeu para o ABC por 2 a 0.

Emocionado e agradecido, Alemão, que saiu do banco para fazer a jogada da partida, destacou:"É uma sensação indescritível. Estou muito emocionado, esse time realmente é um time de guerreiros. Aproveitar para agradecer a nossa torcida, é para vocês esse acesso. A gente escreveu o nosso nome na história desse clube tão maravilhoso", disse o atacante do Paraná.

O meia Renatinho também falou da emoção e dos obstáculos da conquista paranista:"Sentimento único. Essa equipe está de parabéns, todos que passaram aqui, foi um momento muito especial, sofremos, tiveram dúvidas, mas demonstramos dentro de campo que a nossa equipe é merecedora. Hoje a torcida pode falar com muito orgulho, hoje o Paraná é Série A!", comemorou.

Foi no primeiro tempo de partida que o Paraná viveu seu melhor momento no jogo. Soube aproveitar os espaços cedidos pela defesa adversária e converteu em várias tentativas a gol. Quando, em tentativa certeira de Vitor Feijão, o goleiro Kolln pegou no cantinho, depois, na sequência Zezinho aproveitou um vacilo da zaga do Galo e, sozinho, parou no goleiro. O Galo teve apenas uma chance com Diego, mas não converteu.

O Paraná continuou sendo o protagonista do jogo na segunda etapa e, como prêmio, aos 12 minutos de partida Alemão invadiu a área e bateu cruzado, em seguida Audálio veio na corrida e marcou o gol contra. A partir desse resultado o torcedor tricolor pode comemorar, o Paraná está na elite A do futebol brasileiro.

Com o acesso garantido, o Paraná ainda cumpre tabela na 38° rodada diante do Boa Esporte e, desta vez, em seus domínios, junto a seu torcedor fará uma grande festa. A partida acontece no sábado (25), às 17h30 (horário de Brasília), ainda sem local definido. O clube pode levar a partida para o Couto Pereira ou para a Arena da Baixada, pela possibilidade de maior presença de público em relação ao Durival de Britto.