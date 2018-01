Ex-Inter, lateral-direito Alemão reforça defesa do Paraná

Lateral teve poucas chances no Internacional (Foto: Divulgação / Internacional)

Com a reapresentação do elenco, as contratações do Paraná começaram a surgir, já que o time precisa se preparar para as competições que terá no ano. Entre elas, a Série A do Campeonato Brasileiro, torneio que o Tricolor da Vila ficou longe por dez anos. Uma delas é a do lateral direito Alemão, que pertence ao Internacional.



Apesar do acerto ainda não ter sido confirmado de forma oficial, Fernando Garcia, representante do jogador disse a VAVEL Brasil, que está tudo certo entre jogador e clube. Alemão chega por empréstimo de um ano no Ninho da Gralha, para suprir a ausência de Cristovam, que deixou o clube e foi para o futebol da Coreia do Sul, jogar pelo Suwon Samsung Bluewings.

Natural de Taboão da Serra, o lateral de 27 anos começou sua carreira pelo time local, logo depois teve uma oportunidade pelo Serrano-BA, mas fez mesmo grande parte da sua trajetória no interior de São Paulo, passando por Flamengo de Guarulhos, União Barbarense, Independente, até chegar no Bragantino, clube onde teve maior destaque na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo transferido no mesmo ano para o Botafogo.



Com o bom desempenho em 2016 no Fogão, ele foi contratado pelo Internacional, mas acabou tendo poucas chances no time gaúcho, inclusive na Primeira Liga, competição que o Inter não deu muita importância. Durante toda a Série B, ele disputou apenas seis jogos, ficando na reserva de Cláudio Winck durante grande parte da competição, tanto que ele só conseguiu atuar quando o titular se machucou.

Alemão se juntará ao goleiro Luís Carlos, os zagueiros Néris e Charles, os meias Alex Santana e João Paulo e os atacantes Diego Gonçalves e Zé Carlos, reforços anunciados na última quarta-feira (3). De incerto, permanecem as situações de Richard e Renatinho, destaques da última temporada, que ainda não renovaram.