Empresário confirma acerto entre Marinho e Changchun Yatai-CHN e celebra: "Obrigado, papai do céu"

Tempo de contrato entre Marinho e Changchun não foi divulgado (Foto: Divulgação)

Agora é oficial: Marinho irá atuar na China, mais precisamente no Changchun Yatai. Neste sábado (21), o empresário do jogador, Jorge Machado, publicou nas redes sociais uma foto do atacante já utilizando um agasalho do novo clube. Na ocasião, o agente celebrou o acerto: "Obrigado, papai do céu".

A oficialização do acordo ocorreu duas semanas depois da entrevista coletiva concedida por Marinho, no qual anunciou que estava de saída do futebol brasileiro, sem revelar o destino. O Vitória, na ocasião, garantiu que tentaria segurar o atacante, mas, acabou sendo negociado. O jogador chega ao Changchun para ocupar a vaga do boliviano Marcelo Moreno, cujo contrato expirou no fim de 2016.

Marinho, através de sua assessoria de imprensa, atribuiu o grande momento da carreira ao Vitória, time no qual se destacou na reta final do Campeonato Brasileiro. O ápice fez com o que o atacante fosse disputado por vários clubes que disputariam a Copa Libertadores, como o Flamengo, Santos e Grêmio. Mas o jogador quer mesmo é fazer história na China.

Marinho viveu ápice da carreira vestindo a camisa do Vitória (Foto: Francisco Galvão/Divulgação/EC Vitória)

"Estou vivendo um grande momento em minha carreira e devo isso ao Vitória e ao seu torcedor, que me passaram confiança para crescer dentro e fora de campo. Agora vou trabalhar para manter isso no Changchun Yatai, que me apresentou um projeto muito interessante para os próximos anos. Quero fazer história no futebol chinês, com títulos e grandes atuações", declarou Marinho.

O negócio girou entre R$17 milhões. A quantia será dividida entre o Vitória, Cruzeiro e o empresário Jorge Machado. O clube baiano, que tinha 50% dos direitos econômicos do jogador, levará R$8,5 milhões, enquanto a Raposa, detentora de 30%, ficará com pouco mais de R$5 milhões. A JMB, empresa de Machado, dona de 20%, arremata o restante do valor.

Trajetória

Marinho já teve passagens pelo Fluminense, Internacional, Caxias, Paraná, Ituano e Náutico. Mas foi com a camisa do Ceará que o atacante começou a se destacar no Brasil: foram nove gols, em 27 partidas, sendo 18 delas como titular. O futebol do jogador despertou a atenção do Cruzeiro, em 2015, logo em seguida. O clube mineiro venceu a concorrência do concorrência do Atlas e Tigres, do México, na época.

Marinho teve passagem discreta pelo Cruzeiro, que lucrou com a venda do jogador (Foto: Washington Alves/Light Press)

O jogador chegou na Raposa marcando gol na vitória celeste sobre o Atlético-PR, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Mas, com a troca de técnicos (Vanderlei Luxemburgo por Mano Menezes), Marinho perdeu espaço no grupo e foi emprestado ao Vitória, no início de 2016, após fazer 12 jogos pelo Cruzeiro. No Leão, o atacante marcou 21 gols em 43 partidas.