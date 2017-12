Vitória enfrenta Globo-RN na primeira fase da Copa do Brasil

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Copa do Brasil 2018 será um campeonato com várias novidades e regras, as mais comentadas são o fim do gol qualificado como critério de desempate, maior prazo para inscrição de atletas, e a premiação mais rica do país (pagará R$ 50 milhões para o campeão e R$ 20 milhões para o vice). A competição também continua extensa no calendário, começa no dia 31 de Janeiro, e segue até Dezembro.

O sorteio foi realizado hoje (15) na sede da CBF na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o Vitória enfrentará o Globo-RN na primeira fase da competição nacional, em jogo único, que será realizado no estádio Barretão em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. O rubro-negro possui a vantagem do empate. Caso classifique para a segunda fase, pelo regulamento definido no sorteio, o Vitória enfrentará no Barradão o vencedor do confronto entre Corumbaense-MS, e o Asa de Arapiraca-AL.

Por coincidência, Globo e Vitória também se enfrentarão na fase de grupos da Copa do Nordeste em 2018. Na competição nacional, o Vitória teve sua melhor campanha no ano de 2010, quando perdeu a final para o Santos, que na época ainda contava com o atacante Neymar.