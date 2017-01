Yair Rodríguez arrasa BJ Penn no UFC Phoenix e chega a sexta vitória consecutiva

(Foto: Getty Images)

O UFC Phoenix marcou o retorno da lenda BJ Penn ao octógono neste domingo (15). O ex-campeão dos leves e meio-médios mais uma vez passou vexame ao tentar voltar de aposentadoria. Ele foi massacrado sem dó por Yair Rodríguez em pouco mais de cinco minutos. O destaque do evento ficou para as vitórias de Oleksiy Oliynyk, com uma rara submissão, de Walt Harris, com um belo nocaute, e de Nina Ansaroff, com uma atuação dominante coroada com uma finalização.

Na luta principal da noite, o mexicano Yair Rodríguez entrou no octógono para manter sua invencibilidade no UFC diante da lenda BJ Penn, de volta após mais de dois anos parado. A diferença de velocidade entre o mais jovem e o mais velho ficou evidente no primeiro round. Rodríguez aplicou muitos chutes em Penn - chutes rodados e altos na linha da cabeça e cintura e chutes nas pernas. O havaiano resistiu bravamente ao castigo, mas sua falta de ritmo já dava sinais do que viria adiante.

O segundo round sequer chegou a 30 segundos de duração. Rodríguez acertou um chute frontal e um jab em BJ Penn, o que levou o havaiano a knockdown. O mexicano atingiu Penn com diversos golpes em grande velocidade, o que obrigou o árbitro John McCarthy a intervir e evitar um vexame maior para o ex-campeão. Rodríguez chega a sua sexta vitória seguida no Ultimate, enquanto BJ Penn amarga sua quarta derrota seguida.

A luta co-principal da noite teve o sempre empolgante Joe Lauzon diante do polonês Marcin Held. O primeiro round teve muita ação. Após início em pé, J-Lau derrubou Held. O polonês tentou um double leg, mas foi atingido por uma série de cotoveladas, sentiu e foi ao chão. Conseguiu recuperação e ainda anotou uma queda logo na sequência. Mesmo por cima, Held apenas buscou transições.

O segundo round não foi muito diferente do inicial. Held levou o combate ao chão, mas Lauzon logo em seguida reverteu a posição. A movimentação em pé não durou muito, após nova derrubada de Held. No chão, o polonês apenas controlou posição na guarda e levou um susto - uma tentativa de chave de braço por parte de Lauzon. O round decisivo teve algumas quedas de Held, além de alguns momentos de clinch com J-Lau em busca de ação. As derrubadas não foram suficientes para Held superar Joe Lauzon, o vencedor por decisão dividida.

No segundo combate do card principal, os veteranos Court McGee e Ben Saunders se encontraram pelos pesos-meio-médios. O primeiro round transcorreu totalmente na luta em pé. O começo foi intenso e, ao longo do transcorrer do combate, Saunders começou a se valer do uso de chutes na linha da cintura e de joelhadas na cabeça de McGee - fruto de sua longa envergadura. O segundo assalto foi mais equilibrado, com McGee bastante ativo nos golpes na curta distância e no clinch. Saunders manteve a potência e a força de seus chutes e joelhadas nos contragolpes.

O último round começou com uma sequência de chutes pesados de Saunders. A luta se equilibrou na trocação até a queda de McGee. Saunders apenas tinha de trabalhar na guarda, mas não saiu da posição até o final da luta, com McGee usando o ground and pound por cima e o controle posicional. Ben Saunders até tentou um triângulo, mas não obteve sucesso. O esforço do último round não foi suficiente para Court McGee, ele saiu derrotado por decisão unânime dos jurados.

Na primeira luta do card principal, John Moraga enfrentou Sergio Pettis, pelos pesos-moscas. O primeiro round transcorreu quase todo em pé, com Pettis em domínio do centro do octógono. O irmão de Anthony “Showtime” Pettis acertou os melhores golpes na trocação, inclusive abalou e levou Moraga a knockdown no final do round inicial. O segundo round foi bastante equilibrado. As ações seguiram em boa parte do tempo em pé. Moraga anotou uma queda, mas não conseguiu desenvolver posições. A luta enveredou para o clinch, mas logo voltou à trocação, com Pettis ainda em vantagem no controle do centro do octógono.

O último round foi movimentado. Moraga conseguiu derrubar Pettis, mas quando possuía posição dominante permitiu reversão de posição e ficou em desvantagem no chão. A luta voltou à trocação, onde Pettis cercava o ex-desafiante mais uma vez e lançava bons golpes. Nos segundos finais de luta, Sergio derrubou Moraga e coroou sua atuação vitoriosa por decisão unânime dos jurados.

Card preliminar movimentado

Na primeira luta de 2017 do Ultimate, o peso-pesado francês Cyril Asker superou o russo Dmitri Smoliakov, por nocaute ainda no primeiro round, após uma queda e um bom ataque de ground and pound. Em outro confronto europeu - pelos meio-pesados -, vitória dinamarquesa de Joachim Christensen, que nocauteou o sérvio Bojan Mihajlovic, na metade do terceiro assalto. Pelos pesados, Walt Harris arrasou Chase Sherman com seu boxe rápido e eficiente, e garantiu um belo nocaute no segundo round.

No único combate feminino da noite, pelo peso-palha, Nina Ansaroff dominou Jocelyn Jones-Lybarger no chão e anotou uma finalização por mata-leão, no terceiro round. Em luta morna, válida pelos leves, Tony Martin controlou Alex White na luta agarrada e venceu por decisão unânime dos jurados. No terceiro combate de pesos-pesados da noite, Oleksiy Oliynyk venceu Viktor Pesta por finalização, através de um surpreendente estrangulamento ezequiel, na metade do primeiro round. Este estrangulamento jamais havia sido registrado no UFC dentre as finalizações por submissão.

Augusto Tanquinho tem teste difícil mas vence

O único brasileiro do card do UFC Phoenix foi o peso-galo Augusto Tanquinho. Ele encarou o norte-americano Frankie Saenz e venceu em uma apertada decisão dividida. O primeiro round começou com movimentação em pé, mas, no fim do assalto, Tanquinho anotou uma boa queda e acertou bons golpes após a fuga de Saenz da posição no chão.

O segundo round foi duro para o brasileiro. Apesar de acertar bons golpes em seu adversário em pé, Saenz foi quem acertou os golpes mais duros, sendo que uma cotovelada levou Tanquinho a knockdown. O último round foi movimentado e equilibrado como o primeiro, com boas quedas de Tanquinho. Contudo, o brasileiro não conseguiu controlar posição nas oportunidades de queda conseguidas. Ambos acertaram bons golpes e Saenz equilibrou as ações no clinch.

O final do card preliminar reservou a estreia de Devin Powell no UFC. Selecionado no reality show “ Dana White: Lookin’ for a Fight”, ele encarou o também estreante Drakkar Klose, pelos leves. Powell penou na luta, foi controlado no clinch por Klose e não foi páreo para o outro estreante. A parte física foi muito importante para a vitória por decisão unânime de Drakkar Klose.