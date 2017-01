Ex-campeão Chris Weidman irá enfrentar Gegard Mousasi no UFC 210

(Foto: Divulgação/UFC)

O UFC anunciou na última quinta-feira (19) a primeira luta do UFC 210, que será realizado no dia 8 de abril em Buffalo, nos Estados Unidos. O combate será entre o ex-campeão dos médios, Chris Weidman e o armênio Gegard Mousasi.

No início da semana, Mousasi fez várias declarações à imprensa sobre a busca de uma luta com alguém do TOP 15 no UFC . Na entrevista, o lutador disse que além de Anderson Silva e Robert Whittaker, o americano Weidman havia recusado um combate com ele.

Mousasi tem 41 vitórias e seis derrotas na carreira. O armênio vive bom momento, quando obteve quatro vitórias consecutivas no UFC e nocauteou seus três últimos adversários. Sua última luta foi em novembro, quando ganhou de Uriah Hall. Além do jamaicano, Thiago Marreta, thales Leites e Vítor Belfort foram as últimas presas do europeu campeão do Strikeforce e do DREAM.

Já Weidman, que perdeu seu cinturão para Luke Rockhold em 2015, vem de uma derrota contra Yoel Romero, que o nocauteou em novembro do ano passado no UFC 205. O americano busca a volta à boa forma e às vitórias após. Mousasi ocupa atualmente a quinta posição no ranking da categoria, logo atrás de Chris, que está em quarto lugar.